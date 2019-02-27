Tanju Özcan çalışmalarına devam ediyor

Haber: Gönül Olutürk

Seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Tanju Özcan, Bolu Belediyesi Asfalt şantiyesinde görev yapan personelle bir araya geldi. Bolu'yu çok daha iyi noktalara taşımak için hep birlikte çalışacaklarını ifade eden Özcan, "Bana kalırsa şehirler de insanlara benziyor. Zaman içinde kıyafete ihtiyacımız oluyorsa, zaman zaman rahatsızlanıp tedavi görüyorsak şehirleri de aynı kefeye koymamız gerekiyor. ‘Altyapıyı yaptık ömür boyu böyle kalacak’ gibi bir durum yok. Şehrin büyümesinden kaynaklı, altyapı malzemelerinden kaynaklı sorunlar yaşanıyor. Nasıl bir insana itinayla bakıyorsak, şehre de aynı itinayı göstereceğiz" dedi.

"ALIN TERİNİZİN HAKKINI FAZLASIYLA ALACAKSINIZ”

Tanju Özcan konuşmasını şu şekilde tamamladı: “İlk adaylığımın açıklandığı gün söylediğim gibi hiç kimsenin ekmeği ile oynamayız. İşte insanları kovalım, oradan oraya sürelim, yıldıralım gibi bir anlayışımız yok. Zaten geçmişimize baktığınızda bu konudaki samimiyetimizi görürsünüz. 14 yıl önce 114 kişi işten çıkartıldığında Bolu'da en çok bu işe tepki koyan kişi bendim. Yine Gerede'de deri işçileri haklarını aradığında onların yanında duran belki Bolu'daki tek siyasetçi de bendim. Önümüzdeki süreçte de bu tutumumuz aynen devam edecek. Siz iyi niyetli bir şekilde çalışın, alın terinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız."

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 12:01