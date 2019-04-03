Tanju Özcan Cuma günü devir alacak

Haber: C. Kutay AYKAN

31 Mart mahalli ve idari seçimleri Pazar akşamından itibaren sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı CHP Adayı Tanju Özcan’ın yüzde 52,69 oran 49 bin 683 oy alarak Bolu’nun yeni belediye başkanı olduğu kesinleşti. Özcan’ın başkanlığı ise Bolu’da vatandaşlar tarafından büyük bir coşku ile kutlandı. Özcan, Bolu siyasi tarihinde bir ilki başararak hem milletvekili hem de belediye başkanı olmayı başarırken, vatandaşlar arasında da Bolu Belediye Başkanlığı devir teslim işleminin nasıl gerçekleşeceği merak konusu oldu.

İSTİFA ETMEYE GİDECEK

Özcan’ın devir teslim töreni için ilk adımı Çarşamba günü atacak. Bolu Adliyesi’ne giderek mazbatasını almayı planlayan Özcan’ın bu işlemi gerçekleştirdikten sonra meclise gideceği öğrenildi. Meclise giderek istifasını sunacak olan Özcan daha sonra izin çıkması halinde bir konuşma yaparak mesai arkadaşları ile vedalaşacak.

MECLİSTE İSTİFASI OYLANACAK

Özcan’ın istifası mecliste oylanacak. Belediye başkanlığı görevini devralabilmesi için meclise gidecek olan Özcan’ın istifası Türki Büyük Millet Meclisi’nde oylamaya sunulacak. Milletvekillerinin yaptığı oylama sonucunda Özcan’ın istifasının onaylanması bekleniyor.

BÜYÜK GÜN CUMA

Özcan’ın bir aksilik olmaması durumunda Cuma günü devir teslim törenini gerçekleştirecek. Cuma namazı sonrası Bolu Belediyesi’ne gelerek burada eski başkan ile bulaşacak olan Özcan, işlemlerin tamamlanmasının ardından belediyeyi devralacak.

“BOLU’NUN MİLLETVEKİLİ GİBİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Pazar akşamı ise işleyecek süreç hakkında kamuoyunu bilgilendiren Özcan, Bolu’nun bir milletvekilinin eksilmesi hakkında da değerlendirmede bulundu. Seçim sonrası işleyecek olan süreci anlatan Özcan, Bolu’nun milletvekili gibi çalışmaya devam edeceğini söyleyerek, “Yarın, belediye gitmem. Ankara’daki prosedür işleyecek. Meclise istifa etmeye gideceğim. Normal süresine göre, Cuma namazı sonrası devir teslim işi olur. Çarşamba sabahı mazbatayı alıp meclise götürmek istiyorum. İzin verirlerse de teşekkür konuşması yapmak istiyorum. Hiç merak etmesinler Bolu’nun milletvekili gibi çalışmaya devam edeceğim. Bolu’nun 2 milletvekili var. Onlarda Ak Parti’nin değil Bolu’nun vekilleri” şeklinde konuştu.