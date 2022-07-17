Tanju Özcan: “Darbeyi planlayanlar bizim nasıl dostumuz oluyor, çıkıp bir trol bunu anlatsın!”

Haber: Ceylan Beykoz

CNN Türk’te Hande Fırat’ın sunduğu ‘Gece Görüşü’ programına katılan Melik Yiğitel’in programdaki yorumlarını eleştiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Twitter hesabından tweet yayınladı.

Melik Yiğitel’i AK Parti trolü olarak tanımlayan Özcan, “CNN Türk’te ilginç bir tartışma var. AKP trolü MELİK YİĞİTEL, darbe girişimi için ABD ‘ yi suçluyor. Trol bile bunu söylerken yiğidim aslanım, asrın lideri niye ABD yetkililerine DOSTUM diye hitap ediyor. Darbeyi planlayanlar bizim nasıl dostumuz oluyor, çıkıp bir trol bunu anlatsın” ifadelerini kullandı.