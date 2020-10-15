Tanju Özcan destek verdi Masterchef Eray'dan cevap gecikmedi

Haber:ERdal Tanrıverdi

Masterchef Türkiye programında ilimizi temsil eden Eray Aksungur’a destekler çığ gibi büyüyor. Yarışmada başarılı bir grafik çizen Masterchef Eray Aksungur için Belediye Başkanı Tanju Özcan video mesaj gönderdi. Bolu’nun öz evladı diye seslendiği Aksungur için, “Sevgili Eray, Bolu’dan selamlar sevgiler. Bolu’nun öz evladı olarak MasterChef programındaki başarılarını gururla takip ediyoruz. Seninle gurur duyuyoruz. Bolu’muzu layıkıyla temsil edeceğine inanıyoruz. Bütün Bolu seninle. Senin için dua ediyoruz. Başarılı olmanı diliyoruz. Başarılı olacağına da eminiz” ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF ERAY’DAN CEVAP GECİKMEDİ

Kısa bir süre sonra Özcan’ın videosuna karşılık veren MasterChef Eray Aksungur ise mesajında “Değerli Tanju başkanım mesajınızı aldım. Çok teşekkür ederim. Bolulu hemşerilerimin ve sizin desteğinizi almak gerçekten çok güzel. Bolu’nun adını gururla Masterchef’te taşımaya devam ediyorum. İyi ki varsınız. Mesajınız geldi. Bu beni daha çok motive etti. İnşallah bundan sonra Masterchef’te daha çok saldırarak yoluma devam edeceğim. Bütün Bolu’ya selam olsun. Görüşmek üzere” cümlelerine yer verdi.

BOLUSPOR ŞEFLERİ UNUTMADI

Boluspor Kulübü ise Eray Aksungur’un yanı sıra Masterchef Türkiye jürileri, Mehmet Şef (Mehmet Yalçınkaya), Somer Şef (Somer Sivrioğlu), Danilo Şef (Danilo Zanna)’nın isimlerine özel baskılı yeni sezon formalarını gönderdi. Boluspor’un jesti karşısında Eray Aksungur’un ailesi Boluspor Kulübü’ne ve Yarenler taraftar grubuna teşekkür etti.

MasterChef Eray Aksungur’a gönderilen hediyelerin ve destek mesajlarının ardından, programın yeni bölümlerinde bu jestlere yer verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 10:27