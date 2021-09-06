Tanju Özcan disiplin kuruluna sevk edildi

Haber: Ceylan Beykoz

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. CHP, bugünkü Merkez Yürütme Kurulu toplantısında verdiği kararla, Özcan’ı Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak MYK toplantısının ardından açılamalarda bulunarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, “uyarı” amaçlı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.

KARAR ALINDI

CHP MYK toplantısı bugün saat 12.00’de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. Öztrak, “Yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul etmemiz ve sindirebilmemiz mümkün değil. Kendisi özür diledi, bunu dikkate alarak, yakışıksız açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na uyarılması talebiyle sevkine oy birliği ile karar verildi” dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2021, 16:33