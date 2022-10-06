Tanju Özcan Gergerlioğlu’na yüklendi

Haber: Süleyman Kurt

TBMM’de düzenlediği basın toplantısıyla, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ihracına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi’ne seslenen HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı hedef aldı. Gergerlioğlu, "CHP Genel Merkezi başta bizim sözümüzü dinleseydi bu kadar saçmalıkla uğraşmazlardı" dedi. Gergerlioğlu’nun sözlerine. Twitter hesabından cevap veren Özcan, ''Umuyorum HDP genel merkezine gönderdiğim kına sana ulaşmıştır'' dedi.

“ÇOK GEÇ KALDILAR”

Gergerlioğlu Mecliste yaptığı basın açıklamasında, "CHP disiplin kurulu toplandı, onlar kendileri karar alıyorlar. Ben bu kürsüden böyle bir öneride bulundum ama onlarda çok geç kaldılar’’ ifadelerini kullandı. Öte yandan, Gergerlioğlu, "Ayrımcılık ve ırkçılık mı olur bu devirde, söylediklerine kendisi de inanmıyor, Bizim başta sözümüzü dinleselerdi bu kadar saçmalıklarla uğraşmazlardı’’ dedi.

"YÜREĞİN YETİYORSA BOLU'DA ESNAF ZİYARETİ YAP "

Gergerlioğlu’nun sözlerine sosyal medya hesabından cevap veren Tanju Özcan, "Umarım HDP Genel Merkezine gönderdiğin kına eline ulaşmıştır. Sığınmacılar gitmeli dediğim için bana ırkçı ve faşist diyen bu Kandil artığının, halen Türkiye Cumhuriyeti’nin Milletvekili olarak kalması içimi sızlatıyor, yüreğin yetiyorsa gel Bolu’da bir esnaf ziyareti yap" ifadelerini kullandı.