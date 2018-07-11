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11 Temmuz 2018 Çarşamba
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    • Tanju Özcan, grevdeki işçilere destek verdi

    CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, CHP İl Başkanı Kazım Karsu, İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, Belediye Meclis ve İl Genel Meclis üyeleri, Barilla işçilerinin grevdeki 7’inci gününde yalnız bırakmadı.

    11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:36
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    Tanju Özcan, grevdeki işçilere destek verdi
    Haber: Gönül OLUTÜRK

    Barilla işçilerinin greve başlayışlarının 7’inci gününde CHP Bolu Milletvekili ve partililer tarafından ziyaret edildi. Barilla işletmesinin kapısının önünde işçilerle bir araya gelen Özcan ve partililer, işçilerin yalnız olmadıklarını gösterdiler. Özcan, işçilere yönelik şu açıklamayı yaptı; “Sayın başkan işçi arkadaşlarımız adına bu anlaşmazlığın neden kaynaklandığını anlattı.Bizim bir iş kanunumuz var biliyorsunuz  bu iş kanunumuza göre burada yapılan eylem son derece yasal bir hak arama eylemi.

    TARAFSIZ DEĞİLİM İŞÇİDEN TARAFIM

    Grevdeki işçilere yönelik açıklamalarını Özcan şöyle sürdürdü; “Ben tarafsız değilim işçiden tarafım. Bunu herkes iyi bilsin. Şimdi Türkiye’ de resmi enflasyon %15 ‘lere  gelmiş ama mutfak üzerinden hesaplanan enflasyon %30 düzeyinde dolayısı ile işçinin %19 zam istemesi çok fazla bir istek gibi değerlendirilmemeli bunu açık olarak söylüyoruz dolayısı ile buradan iş veren yetkililerine sesleniyoruz siz bunun gereğini yapın işçi arkadaşlarımız alın teri döküyorlar ve bunun karşılığında en azından resmi enflasyonun 1-2 puan üstünde bir zam istemeleri de son derece doğal  gerçek enflasyon hesaplanabilse az önce söylediğim gibi istediğiniz zammın gerçek enflasyonun altığında kaldığı da ortaya çıkmış olacak. Biz siyasi görüşümüz, dünya görüşümüz itibari ile her zaman emek ve emekçiden yana olduk, ter dökenden yana olduk bunu dün Gerede Deri  İşçileri ile beraber olarak gösterdik, bugün de sizinle beraber olarak tavrımızı ortaya koyuyoruz. Bu haklı grevinizi desteklediğimizi de belirtmek isterim. İşçinin ve emekçinin her daim istediğini alabilmesi için gerekirse Ankara’dan  vekil arkadaşlarım ile 2. bir ziyarette de bulunarak emekçinin istediğini alabilmesi için çabalarız” diye konuştu.

    İŞÇİNİN YANINDAYIZ

    CHP Bolu İl Başkanı kazım Karsu’da CHP olarak her zaman işçinin yanında olduğunu belirterek; “Grev bir haktır ve mücadeledir. Her zaman işçinin yanındayız. Yerimiz safımız emekten ve emekçiden yanadır. Sizleri baştan sonuna kadar destekliyoruz. Hiç kimseye zarar vermeden, bu güzel ortamın anlaşarak, işçiden yana tamamlanmasını istiyoruz. Dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdik. Bu başarı tüm işçilerin olacaktır” dedi.

    Anahtar Kelimeler: CHP, Bolu, Milletvekili, Tanju, Özcan

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