Tanju Özcan hükümeti eleştirdi

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu’da bir otelde gerçekleşen yemekte Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici’nin konuşmasının ardından söz alan Belediye Başkanı Tanju Özcan, İmam Hatip liselerinin kurulmasının amacının dindar insanların din üzerine iyi eğitilmesi ve doğru yönlendirilmesi olduğunu ancak mevcut eğitim sistemiyle bunun mümkün olmadığını ifade etti. Özcan; “Bu ülkede imam hatipleri açanlar biziz. Bu toplumdaki dindar insanları doğru eğitebilmek, doğru yönlendirebilmek için imam hatipleri açtık; ama öyle bir noktaya geldi ki bu ülkeyi yönetenler dindar nesli yaratacağız diye aslında cami nesli yarattılar, camilere giden bir nesil yaratmaya çalıştılar. Bakın her tarafa imam hatip açıyorlar. Bu konuda dindar insanlar artık çocuklarını imam hatiplere göndermek istemiyorlar. Neden? Çünkü orada iyi eğitim verildiğine inanmıyorlar. O anlamda bu konuda bir dayatma içerisinde olmaktan mevcut iktidar sahiplerinin bir an önce vazgeçmesi lazım. Türkiye’de imam hatipler olmalı mı? Olmalı; ama yeteri kadar olmalı ve bu imam hatiplerde de Şaban Ertozan gibi dürüst, ahlaklı insanlar yetiştirmeli. İnşallah bugüne kadar yaptıkları yanlışlardan bir an önce dönerler” ifadelerini kullandı.

4+4+4 PEŞKEŞ ÇEKEN BİR YAPIDIR

4+4+4 eğitim sisteminin peşkeş çeken bir yapı olduğunu söyleyen Tanju Özcan eğitim sisteminin tartışıldığı dönemde milletvekili olduğunu ve konuyu kamuoyuna yanlış anlattıklarını söyledi. Başkan Özcan eğitim sistemi hakkında; “4+4+4 tartışılırken ben millet vekiliydim. Aslında biz bunu kamuoyuna yanlış anlatıyoruz. Türkiye’de eğitim sisteminin bozulmasına yol açan ana etken 4+4+4 değildir. 4+4+4 Türkiye’de eğitim sistemini düzenlemeyi öngören; ama aslında 10 milyar dolarlık bir rivayetin birilerine peşkeş çekilmesini sağlayan yapıdır. Biz de bunu kamuoyuna doğru anlatamadık maalesef. Ortadaki 10 milyar dolarlık pastayı ihalesiz bir şekilde birilerine vermek suretiyle bunu da gerçekleştirdiler; ama biz bunun gerçekten eğitimle ilgili bir düzenleme olduğunu savunarak asıl oradaki büyük bozuğun görünmesini engelledik. Bence bunları topluma doğru anlatalım. Siz velilerimizle bir araya geldiniz, belki bu velilerimizin bir kısmının size karşı ön yargısı vardır. Sizlerin o velilerin yaşam tarzına karşı bir ön yargınız vardır açık konuşalım. Sonuç itibarıyla birbirinizi tanımaya başladığınızda, haklı davalarında insanların yanında yer aldığınızda, ne kadar güzel bir kaynaşma olduğunu burada Bolu’daki bir örnekte hep birlikte görmüş olduk. Bundan sonra da bu olay size şunu anlatacak ki; biz birçok şeyi doğru biliyoruz ama anlatma konusunda belki üslubumuz konusunda biraz sorunumuz varmış. Bunu da bu vesileyle düzeltmiş olalım. Daha doğru anlatalım, daha net anlatalım, daha içten bir şekilde anlatalım. Türk toplumunun bizi anlamaya hazır olduğunu ben düşünüyorum” dedi.

HALKEVİ BİNASINA KAVUŞUYOR

Konuşmasının sonunda Halkevi’nin binasının geçtiğimiz yıllarda Bolu Belediyesi tarafından gasp edildiğini ama bu sorunu çözdüklerini ifade eden belediye başkanı yeni binanın müjdesini verdi. Tanju Özcan; “Halkevci dostlarımız buradayken bunu da söyleyeyim, zamanında ben kötü şeyler de söyledim ama biliyorsunuz ben orada neredeyse hayatımı kaybediyordum. Ben binadayken kepçeyi yan odaya soktular. Ben binadayken çöküyordu neredeyse. Sonuç itibarıyla şöyle bir haksızlık vardı, Halkevi’nin yeri uzun yıllardır Bolu belediyesi tarafından gasp edilmişti. Halkevleri ile biz bir araya geldik, görüşmelerden sonra mutabık kaldık, inşallah Halkevi de uzun yıllardan sonra yeni binasına kavuşacak” dedi.

Başkanın konuşması sırasında yemekte bulunan bir Halkevi üyesi yıkılan binalarının daha büyük olduğunu şu an kendilerine verilen yerin çok küçük olduğunu bunun haksızlık olduğunu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2020, 00:20