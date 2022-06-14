Tanju Özcan için “İHRAÇ” istemi



Haber: C. Kutay Aykan

Son dönemde yaptığı açıklamaları tepki çeken Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, dün yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

“PEK ÇOK KEZ SÖZLÜ OLARAK UYARDIK”

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, disiplin süreciyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

– Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından, bir süredir ortaya konulan tutum ve davranışlar Genel Merkezimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Tanju Özcan bu kapsamda Genel Merkezimiz tarafından pek çok kez sözlü olarak uyarılmıştır. Ayrıca, bir kadın hemşehrisi ile ilgili anısını anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve “uyarı” ile cezalandırılmıştır.

– Tanju Özcan'ın “uyarı” cezasının ardından, 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi Toplantısında bir kadın belediye meclis üyesi ile girdiği diyalog, cinsiyetçi yorum ve sözleri Merkez Yönetim Kurulumuzun 13 Haziran 2022 tarihli toplantısında, kapsamlı olarak değerlendirilmiştir.

– Bu kapsamda; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, “kesin ihraç” istemiyle “tedbirli” olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Tanju Özcan, geçen ay, sığınmacıların ülkelerine dönmesi için Arapça ve Türkçe yazılı ilanlarla ‘Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize' çağrısı yapmıştı.

Özcan, 6 Haziran’da da Twitter'dan paylaşımda bulunarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunmuştu.

“1 hafta önce kibir abidesi size ‘yüreğin yetiyorsa aday ol' demişti Sn Gn Başkanım… Sizden ses çıkmadı… Siyaset iddia işidir.. Yol verin ben bu resti göreyim… Hazırım inan olsun… Sandıkta dürüvereyim defterini… Güvenin bana… Yenerim!!!”

HHO