Tanju Özcan İstifalar hakkında konuştu



Haber: Ceylan Beykoz

Başkan Özcan eski Belediye Başkanları , “Feridun Yılmaz ile de Mansur Şen ile de benim aramda hiçbir problem yok” dedi.

Bolu Belediye Meclis Toplantısı Haziran ayı birinci oturumunda konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, görevlerinden ayrılan eski Belediye Başkanları Mansur Şen ve Feridun Yılmaz konusuna konuştu. Mansur Şen’in görevden ayrılması fikrinin kendi kararı olduğunu dile getiren Başkan Özcan, “Feridun Yılmaz ile de Mansur Şen ile de benim aramda hiçbir problem yok. Feridun Yılmaz ile günde 3 veya 4 kez konuşuyoruz. Eşimden daha fazla görüşüyorum. Mansur Beyle de geçen hafta konuştuk. İyileşmesini bekliyorum. Onunla bir siyasi sohbet yapacağız. Bizim yıllardır yaptığımız bir konuşma. Dolayısıyla buradan size ekmek çıkmaz. Görev değişiklikleri bazen isteğe bağlı bazen de isteğin dışında olur. Mansur Bey ile ilgili kararı ben verdim. ‘Sen benim dostumsun ve arkadaşımsın ama görüş ayrılıklarımız var’ dedim. Ben Mansur Bey’in dürüstlüğüne sonuna kadar imzamı atarım. Görüşlerimiz farklıydı” şeklinde konuştu.

Feridun Bey kendi isteği ile ayrıldı

Feridun Yılmaz’ın görevinden kendi isteği ile ayrıldığını belirten Başkan Özcan, “Feridun Bey kendisi ayrılmak istedi. Bize ısrar etti. Bunu herkes biliyor. Ben Feridun Yılmaz ile devam etmek istiyordum. Feridun Bey ile ben yollarımı ayırmak istemedim. Bunun için mücadele de ettim ama belli bir noktadan sonra ‘Ben aileme vakit ayıramıyorum. Benim eşim ve çocuklarım istemiyor’ dedi. Bunu dedikten sonra daha fazla ne diyebiliriz? Allah razı olsun. İki sene boyunca Bolu’ya ciddi anlamda katkı verdi” ifadelerini kullandı.