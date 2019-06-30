Tanju Özcan kampa giriyor

Haber: C. Kutay AYKAN

Temmuz ayının sonunda belediye başkanlarının katılımıyla bir kamp gerçekleştirilmesi, ardından da bir yerel yönetim çalıştayının düzenlenmesi planlanıyor. Kurulma aşamasında olan Yerel Yönetim Koordinasyon Merkezi’nde de bu kapsamda belediyelerle araştırma, proje geliştirme, finans, bütçe, iletişim ve hukuk alanlarında işbirliği içerisinde çalışacak 6 farklı birim oluşturulacak. 1 Temmuz’da yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında süreçte sahada yer alan vekil ve görevlilerin gözlemleri ile CHP’ye ilk kez oy veren farklı kesimlere ilişkin analiz yapılacak.

CHP, bundan sonra yerel yönetimlerin izleyeceği yol haritasını belirlemek için parti bünyesinde bazı etkinlikler düzenleyecek. CHP’nin önceki günkü Merkez Yönetim Kurulu toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu belediyelere; istihdamdan yeni projelere kadar her aşamada destek verileceğini belirtti. Bu kapsamda parti içinde kurulma aşamasında olan Yerel Yönetim Koordinasyon Merkezi’nin yanı sıra bazı yeni kurulların da oluşturulabileceği belirtiliyor. Yeni kurulların önümüzdeki dönemde yapılması planlanan kamp ve toplantılarda alınacak kararlar doğrultusunda netleşeceği ifade ediliyor.

Kamp sonrası çalıştay

31 Mart seçimlerinin ardından Ankara’da tanışma amacıyla bir araya gelen belediye başkanları, bu kez daha kapsamlı bir etkinlikte bir araya gelecek. Temmuz ayının sonunda 11 büyükşehir, aralarında CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’da olmak üzere 10 il, 252 belediye başkanının katılımıyla kamp gerçekleştirilecek. Kampın ardından Kılıçdaroğlu başkanlığında Yerel Yönetimler Çalıştayı düzenlenecek. Belediye başkanlarının katılımıyla yapılacak yerel yönetim kampında, CHP’li bütün belediyelerin; kurulma aşamasında olan Koordinasyon Merkezi’yle uyum içinde çalışmasına yönelik bilgilendirme ve sunumlar yapılacak. Yerel yönetimler konusunda deneyimli isimlerin yer alacağı merkezde; araştırma, proje geliştirme, finans, bütçe, iletişim ve hukuk olmak üzere toplam 6 ayrı birim oluşturulacak. Proje geliştirme biriminde uluslararası fon kaynakları, modern projeler, ulaşım, gıdaya erişim, sosyal hizmetler gibi alanlarda çalışmalar yapılacak. Finans biriminde ise kaynak yaratma yöntemleri araştırılacak. Bütçe biriminde belediyelerin bütçe disiplinlerinin nasıl olduğu ve bütçe performansı ölçülecek. İletişim biriminde belediyelerin gerçekleştirdiği olumlu hizmetlerin duyurulması konusunda çalışmalar yapılacak. Hukuk biriminde de belediyelere, hukuki konularda nasıl hareket etmeleri konusunda her türlü destek sağlanacak. Kamp yerinin nerede olacağı ise ileri günlerde açıklanacak.

‘Kolektif çalışma’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin hizmetlerini artırması ve başarılı olması adına topyekûn bir çalışma içerisinde olacaklarını belirterek “Bu işin yereli, geneli yok. İstanbul seçimlerini hep birlikte kazandık. İstanbul kolektif çalışmanın getirdiği bir başarı. Takım oyunu oynanınca kazanılıyor” değerlendirmesini yaptı. İstanbul seçimlerinin kendileri için bir laboratuvar olduğunu kaydeden CHP’li Torun, bundan sonra bu anlayışla yerel yönetimlere yaklaşılacağına işaret etti.