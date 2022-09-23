Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’nun yanında durdu

Haber: Süleyman Kurt

CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Ülkemiz için, evlatlarımız için, ülkemizin saygınlığı için sürekli yürümeye ve ilerlemeye kararlıyım. Hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez. Bu ülkeyi seven insanların, gerçek vatanseverlerin umutları ve duaları her yerde bizimle birlikte yürüyor. Buna inanın. Bu mücadelede halk düşmanlarını birlikte yeneceğiz. Ancak şunu da bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun bu söylemi sonrası çoğu siyasi isim ve vatandaş sosyal medyada #yanındayım mesajları yayınlamaya başladı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşması üzerine desteğini sosyal medya hesabı üzerinden dile getiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım” ifadelerini kullandı.