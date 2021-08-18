Tanju Özcan Kırşehir’e gidiyor

Haber: Ceylan Beykoz

CHP’li İl Belediye Başkanları 18-22 Ağustos 2021 tarihlerinde Kırşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kırşehir’de bir araya gelecek. Toplantıya Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’da katılacak. Özcan’ın katılacağı toplantıda, ülkenin gündemi, turizm, ekonomi, yeni normalleşme gibi konuları Belediye Başkanları ele alarak bundan sonraki çalışmalarla ilgili olarak da yol haritasını belirleyecekler. Toplantıya katılacak olan CHP’li Belediye Başkanları ise şu şekilde;

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun katılımıyla Kırşehir'de Belediye Başkanları Toplantısı gerçekleştirilecek.

“Yol haritamızı belirleyeceğiz”

Konu ile ilgili açıklama yapan ev sahibi Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, “Cumhuriyet Halk Partili İl Belediye Başkanlarımızla, tarih ve kültür şehri Kırşehir'imizde 18-22 Ağustos 2021 tarihlerinde bir araya gelerek yapacağımız toplantılarda ülke gündemi, turizm, ekonomi, yeni normalleşme ve benzeri konuları ele alarak bundan sonraki çalışmalarla ilgili olarak da yol haritamızı belirleyeceğiz. Bilindiği üzere ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Ağustos ayı içerisinde Akdeniz ve Ege Bölgelerinde çıkan orman yangınları ve geçtiğimiz hafta Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketi; şehirlerimizin kültürel, tarihsel, ekonomik ve sosyal yapıları; İl Belediyeleri olarak aramızda oluşturacağımız istişare ve dayanışma ağları; Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan Tasarruf Genelgesi, 1 Temmuz itibarı ile açıklanan yeni normalleşme sürecinin getirdikleri ve benzeri konular toplantımızda değerlendireceğimiz konulardan bazıları olacak. Ülkemizin öne çıkan başlıklarını bütüncül bir boyutta ele alarak değerlendirmelerde bulunacağımız toplantımızda ilimizin tarihsel ve kültürel olarak tanıtımını da bir kez daha gerçekleştirmiş olacağız. Bu kapsamda İl Belediye Başkanları Toplantısının Kırşehir'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.