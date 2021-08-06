Tanju Özcan konuya el attı

Haber: Okay Özcan

İzzet Baysal Caddesinin devamı olan ve Belediye çarşılarından, Yukarı Çarşıya çıkan merdivenler, her şiddetli yağmurlarda, atık su kanallarının tıkalı olması yüzünden, sular sel gibi akıyor ve vatandaşlar büyük mağduriyet yaşıyordu.

Yukarı Çarşı esnaflarının ve vatandaşların şikayetleri üzerine Belediye Başkanı Tanju Özcan, devreye girerek, Temizlik İşleri Müdürlüğüne talimat verdi.

Bölgeye gelen Temizlik İşleri Müdürlüğünün vidanjörü ile merdivenlerin çevresinde bulunan tüm atık su kanalları tek tek temizlendi. Bundan sonra yağan yağmurlarda suların kanala akması sağlanmış olacak.