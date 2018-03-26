Haber: Kasım ŞAHİN

Tanju Özcan ile eşi öğretmen Meral Özcan, hafta sonu gerçekleşen CHP eski Merkez İlçe Başkanı Çetin-Büşra Uç’un nikah ve düğün törenine katıldı. Özcan burada genç çiftlerin nikah şahitliğini yaptıktan sonra çalınan oyun havaları eşliğinde gelin ve damada eşlik ederek dakikalarca pistte oynaması düğüne katılanların ilgi odağı oldu. TBMM’de yoğun çalışma temposu ve Bolu’daki çeşitli ziyaretler nedeniyle bir hayli yorgun düşen CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, bulduğu ilk fırsatta stres atmasını bildi. İlk olarak damat Uç’la, daha sonra eşi Meral Özcan’la birlikte gelin Büşra Uç’la birlikte güle oynaya oyun oynadı.

Özcan çok iyi oyun oynadığını ancak fırsat bulamadığını da belirterek; “Daha hareketli oyun havaları eşliğinde oynarım. Çok da severim. Çetin kardeşimizin düğünü sayesinde oyun havası eşliğinde oynama fırsatı buldum. Stresimi attım” diye konuştu. Özcan çiftinin oyun havaları eşliğinde oynaması davetlilerin büyek ilgisini çekti.