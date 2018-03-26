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26 Mart 2018 Pazartesi
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    • Tanju Özcan kurtlarını döktü

    CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ı hiç böyle görmediniz. TBMM’deki yoğun çalışmalardan bunalan Özcan, CHP eski Merkez ilçe Başkanı Çetin Uç’un düğününe katıldı. Özcan düğünde bol bol oynayarak hem kurtlarını döktü hem de stres attı.

    26 Mart 2018 Pazartesi 11:49
    Bu haber 185 kez okundu
    Tanju Özcan kurtlarını döktü
    Foto galeriye git Haber: Kasım ŞAHİN

    Tanju Özcan ile eşi öğretmen Meral Özcan, hafta sonu gerçekleşen CHP eski Merkez İlçe Başkanı Çetin-Büşra Uç’un nikah ve düğün törenine katıldı. Özcan burada genç çiftlerin nikah şahitliğini yaptıktan sonra çalınan oyun havaları eşliğinde gelin ve damada eşlik ederek dakikalarca pistte oynaması düğüne katılanların ilgi odağı oldu. TBMM’de yoğun çalışma temposu ve Bolu’daki çeşitli ziyaretler nedeniyle bir hayli yorgun düşen CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, bulduğu ilk fırsatta stres atmasını bildi. İlk olarak damat Uç’la, daha sonra eşi Meral Özcan’la birlikte gelin Büşra Uç’la birlikte güle oynaya oyun oynadı.

    Özcan çok iyi oyun oynadığını ancak fırsat bulamadığını da belirterek; “Daha hareketli oyun havaları eşliğinde oynarım. Çok da severim. Çetin kardeşimizin düğünü sayesinde oyun havası eşliğinde oynama fırsatı buldum. Stresimi attım” diye konuştu. Özcan çiftinin oyun havaları eşliğinde oynaması davetlilerin büyek ilgisini çekti.

    Anahtar Kelimeler: CHP, Bolu, Milletvekili, Tanju, Özcan’ı

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