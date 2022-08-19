Tanju Özcan: “Lübnan kadar olamıyoruz”

Haber: Süleyman Kurt

Türkiye'nin ardından en fazla sayıda Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Lübnan, Suriyelileri ülkelerine geri gönderme planı için düğmeye bastı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, uluslararası itirazlara rağmen ülkedeki Suriyeli sığınmacıları sınır dışı etmeye başladıklarını açıkladı.

Suriyelilerin ülkelerinde sert cezalarla karşı karşıya kalacakları düşüncesinin “temelsiz” olduğunu savunan Aun, Lübnan hükümetinin Suriyelileri gönderme planında geri adım atmayacağını ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarından sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, paylaştığı gönderide, “Ülkesini ve milletini düşünen, seven lider tavrı işte budur” ifadelerini kullanarak iktidarı eleştirirken, “Demek ki Devlet aklı karar verince oluyormuş. Sınırları masa başında çizilen Lübnan bu iradeyi gösteriyor ama sınırları kanla çizilen biz, Lübnan kadar olamıyoruz. Çok yazık. Kim ne derse desin ülkesini ve milletini düşünen, seven lider tavrı işte budur” ifadelerine yer verdi.