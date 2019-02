Tanju Özcan projelerin açıkladı

TANJU ÖZCAN PROJELERİNİ AÇIKLADI

CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, Bolu’yu Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri yapmak için hazırladığı 59 sosyal-teknik proje ve vaatlerini 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen ve yaklaşık iki bin kişinin katıldığı törenle açıkladı.

31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim çalışmalarını hızlandıran CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı törenle bütün projelerini kamuoyuna açıkladı. 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu’nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen törene, CHP’li milletvekillerinin yanı sıra CHP İl Başkanı Kazım Karsu, Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, parti yöneticileri, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

ÖZCAN’A SEVGİ SELİ

Spor salonunun tribünleri aday ve proje tanıtım toplantısı için Türk bayraklarıyla donatılırken duvarlara da dev Türk bayrakları ve Ulu Önder Atatürk'ün resimleri asıldı. Seçim şarkıları eşliğinde salona giren Özcan'ı partililer sevgi gösterileriyle karşıladı.

İşte sosyal-teknik proje ve vaatler:

YENİ STADYUM KOMPLEKSİ

36 bin metrekare arsa üzerine mevcut yerinde yapılacak olan 14 bin seyirci kapasiteli yeni stadyum projesinde, 1000 araçlık otopark, yenilenebilir enerji, 3000 bin metrekare iş yeri ve BSStore, 150 odalı şehir oteli ve 1000 kişilik çok amaçlı salon bulunacak.

İLAVE PAZAR YERİ PROJESİ

Mevcut pazar yerini koruyacağız, güzelleştireceğiz. Pazar esnafının çalışma şartlarını iyileştirip hayatını kolaylaştıracağız. Pazar yerinin doğusunda 5200 metrekare alan üzerine kurulu 40 iş yerinde oluşacak modern açık ve kapalı pazar yeri projemizi hayata geçireceğiz.

İZZET BAYSAL KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ

Mimari anlamda Bolu’nun simgesi olacak şehrimizde kültür ve sanat organizasyonlarının yapılabileceği fiziki mekanlar barındıran modern bir yapıyı, halkımızın hizmetine sunacağız. Yapacaklarımız Borazanlar Mahallesi eski cezaevi alanı üzerine kurulacak 10000 metrekare arsa, çevre dostu yeşil bina, 2000 kişilik çok amaçlı salon, bilim sanat atölyeleri, tiyatro ve konser salonları, sergi ve gösteri alanları, teknopark binası, robotik kodlama, endüstriyel tasarım, bilişim teknolojileri, maket atölyesi, 3D yazıcı deneyimleri, 1500 araçlık otopark.

YAŞLI YAŞAM MERKEZİ GELİYOR

Köroğlu Parkı olarak bilinen yerde tahsis edilecek alana yaşlı yaşam merkezi yapılacak. İşletmesini de Hayır İşleri Vakfı’mızla Bolu Belediyesi olarak ortak yapacağız. Yaşlı yaşam merkezi Türkiye’de eşi benzeri olmayan en modern huzur evi olacak. Köroğlu Park olarak bilinen alanda ayrıca, konserlerin düzenlenebileceği amfi tiyatro, ziyaretçilerin ilgi odağı olacak sonsuzluk havuzu, çocuklarımızın keyifle vakit geçirebileceği oyun alanları ve bölgede büyük ilgi uyandıracak uzay bilim merkezinin yanı sıra yürüyüş ve bisiklet parkurlarını kapsayacak bu devasa proje şehrimizin kuzeyine renk katacak.

ORGANİK KÖY ÜRÜNLERİ PAZARI

Paşaköy ve Sandallar arasında otoyol çıkışına bir kilometre mesafede organik pazar yeri kuracağız. Organik pazarımız otoyol batı çıkışına ve D100 karayoluna çok yakın olacağı için her gün Bolu’dan geçen yüzbinlerce insanın kolayca ulaşabileceği bir konumda. Bu projeyle şehirde tarım ve hayvancılığın gelişimine katkıda bulunmayı ve organik pazarından şehrimize katma değer yaratmayı hedefliyoruz.

BOLU TÜRKİYE’NİN EN TEMİZ ŞEHRİ OLACAK

Turizm şehri olma konusunda iddialı olan Bolu’da çöp sorununu tamamen ortadan kaldıracağız. Mevcut konteynırları modern hale getirip apartman önleri ve kaldırımdaki görüntü kirliliklerine son vereceğiz. Çöp toplama saatlerinde düzenlemeye gidip dezenfektasyon sistemini hayata geçireceğiz.

TÜRKİYE’NİN EN UCUZ SUYUNU KULLANACAĞIZ

Bolu su kaynakları bakımından oldukça zengin bir yer olmasına rağmen halkımız ne yazık ki Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanıyor. Yeni su kaynaklarının da hizmete girmesiyle birlikte Bolu bizim başkanlığımız döneminde “TÜRKİYE’NİN EN UCUZ SUYUNU KULLANACAK.”

YURT İÇİ-YURT DIŞI KÜLTÜR TURLARI

Belediyemiz tarafından Bolu halkına kültür turları düzenleyeceğiz. İlk olarak kentin civar ilçelerinin tarihi ve coğrafi yapısını rehberler eşliğinde günü birlik turlarla vatandaşlarımızla buluşturup bilgi sahibi olmalarını sağlayacağız. Bir sonraki aşamadaysa kadınların hayattaki telaşından, koşturmasından biraz olsun uzaklaşmaları, nefes almaları, keyifli bir gün geçirmeleri için şehir dışı gezilerini başlatacağız. Ayrıca sponsorluk sistemini hayata geçirerek, hiç yurt dışına gitme fırsatı bulamayan kadınlarımızı ve yoksul aile çocuklarımızı başta Avrupa kentleri olmak üzere dünyanın turistik kentlerine götüreceğiz.

TURİZM REHBERLİK BÜROSU KURULACAK

Eski Tapu Müdürlüğü’nü turizm rehberlik bürosu olarak kullanacağız. Bolumuzun kültürel, tarihi ve turistik mekanları hakkında bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yapacağımız bu büromuzda sunulacak hizmetler sayesinde şehrimize gelecek turist sayılarında ciddi artışlar yaşanacak.

VATAN SİZE EVLATLARINIZ BİZE EMANET

Canı pahasına görev yapan askerlerimiz ile ailelerine destek olmak amacıyla ülkeye örnek olacak bir projeyi hayata geçireceğiz. ‘Vatan Size, Aileniz Bize Emanet’ Projesi kapsamında askerlerimizin okula giden çocuk ve kardeşlerine kırtasiye desteği sağlayacağız.

ZEKAT VE FİTRELER ARTIK GERÇEK YOKSULLARA…

Hali vakti yerinde olan, inancımız gereği zekat veren vatandaşlarımızın bir kısmı bu yardımları yapacak doğru insanları bulamamaktan şikayet ediyor. Zekat ve fitre verecek vatandaşlarımızı ihtiyaç sahibi aileler ile buluşturarak yardımların doğru yerlere ulaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

D-100 BOLU'NUN YENİ YÜZÜ OLACAK

D-100 Karayolu, Bolu’nun ulaşım anlamında en önemli akslarından bir tanesi olduğu için trafiğe kapatmak gibi bir düşüncemiz bulunmuyor. Amacımız D-100’ün çehresini değiştirerek Bolu’nun yeni ana caddesi haline gelmesini sağlamak. Modern tasarımlı üst geçitler, yürüyüş ve bisiklet yolları yapacağız. Gölyüzü ve Sanayi Kavşaklarında D-100 Karayolu’nun alttan geçeceği daldırma alt geçitler yapacağız. Bu sayede trafiğin akışını sağlıklı hale getirmeyi ve Caddenin görsel olarak güzelleştirilmesini amaçlıyoruz.

YENİ YOL GÜZERGAHLARI AÇACAĞIZ

Bolu'nun Trafik Ulaşım Planı yeniden ele alınacak. Kuzey- Güney bağlantısı kuvvetlendirilecek. 1986 yılında planlanan Güney Çevre Yolu Projesine ihtiyaç duyulmadan yeni yollar açılarak şehrin Güneyinde ve Kuzeyinde çevre yolu ihtiyacını uzun bir süre karşılayacak yeni yol güzergahları halkımızın hizmetine sunacağız.

ENGELİLER VE YAŞLILAR HİZMET MERKEZİ KURULACAK

Engelli ve yaşlı vatandaşlarımız için psikoloji, rehberlik ve sosyal danışmanlık hizmetleri verilecek. Toplumsal hayatta yaşayan, üreten, etkinliklere katılan bireyler olmaları sağlanacak. Medya, sosyal medya, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ve belediyemizce yapılacak çalıştaylar ile engeller birlikte aşılacak. Kamusal alanlar içinde ve bu mekanlara erişim için gerekli fiziksel düzenlemeler ve toplu taşımalar yapılacak. Parklarda ve oyun alanlarında engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın erişimi ve kullanımı için fiziki düzenlemeler yapılacak. Belediye otobüslerinde engelli vatandaşlarımız ve yaşlılarımızın daha rahat kullanabilmesi için düzenlemeler yapılacak. Zihinsel Engelli Çocuklar İçin Meslek Edindirme Kursu açılacak. Bu kurslardan mezun olan çocuklar; belediyenin çeşitli birimlerinde ve belediyemiz bünyesinde özel olarak kurulacak işletmelerimizde meslek sahibi olarak çalışacaklar, kendi paralarını kazanacaklar, harcayacaklar, sosyal güvenceleri olacak ve bu iş yerlerinden emekli olacaklar. Engelli ve Yaşlılar için kurulacak olan hizmet binaları şehrin ve sosyal hayatın merkezinde konumlandırılacak.

DOĞAL ÜRÜN ÜRETİMİ DESTEKLENECEK

Bu alanlarda vatandaşların kanatlı, küçük ve büyük baş hayvan yetiştirmelerine izin verilecek, vatandaşlarımıza fide, ücretsiz sulama suyu gibi destekler verilerek bahçelerde bostan kurulması teşvik edilecek. Üretilen meyve, sebze, yumurta, süt, peynir, tereyağı, kaymak gibi doğal ürünlerin sağlık kontrolleri yapılarak Organik Köy Ürünleri Pazarı’nda satılacak.

KIZILAY OTOPARKI’NA YENİ KONSEPT

Şehrimizin merkezinde bulunan, mülkiyetinin bir kısmı Belediyemize, bir kısmı İl Özel İdare’ye ait atıl durumda bulunan Kızılay Otoparkını -İl Özel İdare ile anlaşarak- altı otopark, üstü yeşil alan ve spor alanı olarak değerlendirilecek. Konsept bir Proje olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca bu bölgede bulunan tarihi Kızılay Hamamı da restore edilerek şehrimize yakışır bir hale getirilecek.

AQUAPARK VE SUALTI DÜNYASI’NI BOLU’YA KAVUŞTURACAĞIZ

Bolu’da çocuk, genç ve ailelerimizin en çok istediği ‘Eğlence Merkezinin’ içeriğini belirledik. Şehrimizin ihtiyacı olan bu Eğlence Merkezinde Aquapark ve Sualtı Dünyası ön plana çıkacak. Bolulu hemşerilerimizin büyük ilgi göstereceği bu Eğlence Merkezinde çocuk ve gençlerimize yeni eğlence alternatifi yaratacağız.

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ PROJESİ

Hayatımızın her alanında ve yoğun bir şekilde kullanılan enerji kaynaklarında değişim yaşanmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde fosil yakıt yerine yenilenebilir enerji kullanılmaya başlanmıştır. Biz de mevcut belediyenin başlatmış olduğu güneş enerjisi santrallerini geliştirerek yaygınlaştıracağız. Güneş Enerjisi projemizle hem temiz enerji üretmiş olacağız hem de Belediyemizin elektrik giderlerini karşılayarak tasarruf sağlayacağız.

ELEKTRİK ÜRETECEĞİZ

Çöp Yakma ve Bertaraf Etme’ Projesi ile çöpler sırasıyla ayrıştırma, gazlaştırma ve yakma aşamasından geçirilecek. Bu proje ile Bolu’nun tüm atıkları yüzde 100 değerlendirilmiş olacak. Çöp yakma sırasında ortaya çıkan ısı ile kurulacak olan serada ise çiçek yetiştiriciliği yapılacak. Koku, çirkinlik, sinek gibi hususlar artık Bolu’nun gündeminden çıkacak. Ayrıca güneş enerjisi ve rüzgar tribünleri ile ilgili Bolu’daki verimlilik durumuna bakılacak, gerekirse bu şekilde elektrik üretimiyle ilgili çalışmalar başlatılacak.

‘KARDEŞ AİLE’ PROJEMİZ HAYATA GEÇİYOR

Bolu’da çok farklı imkan ve yaşam tarzına sahip aileler bulunmaktadır. Özellikle ekonomik olarak güçlü aileler ile maddi durumu iyi olmayan ailelerin ‘Kardeş Aile’ olması ve birbirlerine destek olup kaynaşmalarını sağlamak amacıyla Türkiye’de ilk kez ‘Kardeş Aile’ Projesini hayata geçireceğiz.

KÖROĞLU KART İLE HAYAT DAHA KOLAY

Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımızı tespit edip, vereceğimiz ‘Köroğlu Kart’ ile anlaşmalı bazı mağaza ve marketlerden indirimli olarak temel gıda ve giyim ihtiyaçlarını sağlamalarını amaçlıyoruz.

KARAÇAYIR’A KAPALI EĞLENCE MERKEZİ

Karaçayır Mahallesi’ne çocukların ve gençlerin 365 gün kullanabileceği kapalı oyun ve eğlence merkezini ‘yap-işlet-devret modeli’ ile Belediyemize herhangi bir maddi külfeti olmadan hayata geçireceğiz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirebileceği bu tesis Bolumuzdaki kısır sosyal imkanlara vizyon katacaktır.

İMARET MEYDANI DÜZENLENMESİ…

Rahmetli Muzaffer Işın döneminde yapılan, ekonomik ömrünü tamamlamış, depreme dayanıklı olmayan eski otoparkın kaldırılarak Belediye Meydanı ile bütünleşmiş, 12 bin metrekarelik tarihi meydan dokusunu yeniden oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu Proje ile Saraçhane Cami, İmaret Cami, Orta Hamam ve Sultan Hamamı'nın çevrelediği tarihi meydanı yeşil alan olarak şehrimize kazandırmayı planlıyoruz. Kaldırılacak eski otoparkın altında bulunan Aşevi, Hayır Çarşısı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü gibi fonksiyonlar Yeni Belediye Hizmet Binası 3’üncü Bloka (yeni yapılacak bina) taşınacak.

BOLU TURİZM KENTİ OLACAK

Dünya’da eşi benzeri olmayan doğa güzelliklerine sahip Bolumuz ne yazık ki turizmden hak ettiği gerçek payı alamamaktadır. Özellikle; Abant, Kartalkaya, Gölcük ve Yedigöller yoğun bir şekilde turist akınına uğrarken, bu turistleri ne yazık ki şehir merkezine çekememekteyiz. Öncelikli olarak bu turistleri şehir merkezine çekmeyi hedeflemekteyiz. Bu turistlik merkezlerde oluşturacağımız ‘Turizm Bürolarında’ bulunacak rehberler yardımıyla şehir merkezine yönlendirme yapacağız. Şehir merkezine gelen turistler ‘Organik Satış Merkezlerimizden’ alış-veriş yapabilecekler. Dünyaca ünlü Bolulu aşçılarımızın hazırladığı modern yöresel restoranlardan yemeklerini yiyebilecekler.

TAM 10 BİN ARAÇLIK OTOPARK

Şehrimizin en büyük sorunu şüphesiz otopark sorunudur. Son 15 yıl içerisinde şehir trafiğine yaklaşık 30 bin araç katılmasına karşılık -sadece 1350 araçlık iki tane otopark dışında- bu problemi ortadan kaldıracak yeni otoparklar oluşturulamamıştır. Hedefimiz 5 yıl içerisinde 10 bin araç kapasiteli yeraltı ve yerüstü otoparklar inşa etmektir.

KARAÇAYIR’A SOSYAL TESİS

Yeni binasına taşınacak Gazipaşa İlkokulu arazisi ve yeni yerine taşınacak itfaiye binası arazisi birleştirilerek ortaya çıkan 12.000 m2 alanda Karaçayır Sosyal Tesisleri'ni inşa edeceğiz. Burada konukevi, işyerleri, spor salonu, otopark ve öğrencilerin de kullanacağı kültür sanat sokağı olacak.

HALK EKMEK ve HALK SÜT

Sosyal belediyecilik anlayışımız ile sağlıklı nesiller yetiştirmek ve halkımızın en temel tüketim maddelerinden biri olan sütü katkısız, güvenli ve ekonomik olarak tüketebilmesi amacıyla Halk Ekmek Büfelerinde ek olarak bir de ‘Halk Sütü’ siz değerli Bolu halkımıza sunacağız. Projemiz ile birlikte Bolulu çiftçimizin ürettiği, doğal, sağlıklı, ekonomik sütü halkımız ile buluşturuyoruz. Yenilenecek Halk Ekmek Büfelerinde satışa sunulacak olan Halk Süt, pastörize günlük süt olma özelliği taşıyacak. Hiçbir ticari kaygı gütmeden yağı alınmamış ve içine –başta su olmak üzere- herhangi bir madde katılmamış sütlerimizi piyasadaki muadil pastörize günlük sütlerden çok daha ucuza halkımıza sunacağız.

KAPALI PAZAR YERLERİNİ MODERNLEŞTİRİP YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

Mahalle pazarlarını yaygınlaştırıp daha kullanışlı ve modern Pazar yerleri inşa edeceğiz. Göreve gelir gelmez mevcut pazar yerlerini modernleştireceğiz. Etrafının açılır- kapanır sistem ile daha kullanışlı hale getireceğiz. Böylelikle kapalı pazar alanında, vatandaşlar yaz ve kış aylarının hava şartlarından etkilenmeden alışverişlerini rahatça yapabilecek.

BÜYÜKSU BOTANİK PARKI

Bolu eğer turizm şehri olacaksa Türkiye’ye örnek olacak parklara sahip olmalıdır. Biz de bu sebeple Büyüksu çevresinde bulunan ve mevcut Belediye tarafından önemli bir kısmı kamulaştırılan alan üzerine ‘Büyüksu Botanik Parkını’ planladık. Bu Park hem Boluluların ailecek vakit geçirebilecekleri bir mesire alanı, hem de dışarıdan gelen turistlerin ilgi odağı haline gelecek.

ESKİ ADLİYE BİNASI HALKA HİZMET EDECEK

Eski Adliye Binası şehrin en merkezi noktalarından bir tanesinde bulunmaktadır. Biz ranta değil, halka önem verdiğimizi vurgulamak için bu tescilli binayı Gençlik Merkezi, ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik Etüt Merkezi ve Meslek Edindirme Kursları için tahsis edeceğiz. Böylelikle ranta değil, halka hizmet anlayışımızı ortaya koyacağız.

İZZET BAYSAL CADDESİ, OXFORD CADDESİNİ ANDIRACAK

Şehrimizin trafiğe kapatılan en işlek caddesi maalesef fazlaca betonlaşmıştır. Uygulayacağımız proje sonrasında İzzet Baysal Caddesi yeni bir kimlik kazanacak. Daha yeşil, daha renkli, modern tasarımı ile Londra’da bulunan Oxford Caddesini andıracak.

FESTİVALLER KENTİ OLACAĞIZ

Kentlere turist çekmenin en etkin yollarından bir tanesi o kentlere uygun festivaller düzenlemektir. Festivaller hem şehirde yaşayanların coşkulu, mutlu ve eğlenceli günler geçirmesini sağlar, hem de çevre illerden ve ülkelerden çok sayıda kişinin kentleri ziyaret etmesi ile birlikte şehrin marka değeri artar. Bu amaçla biz şehrimize uygun festivaller düzenleyeceğiz. Yıl da en az 7 festival düzenleyeceğiz; Kış Festivali Mantar Festivali Tavukçuluk Festivali Patates Festivali İzzet Baysal Şükran Günleri festival havasında kutlanacak. 17 Temmuz Atatürk’ün Bolu’ya gelişi festival havasında kutlanacak. Üniversite Bahar Şenliklerini şehir merkezine de entegre edilecek.

BORAZANLAR DERESİ’NİN ÜSTÜ KAPATILACAK!

Borazanlar Deresi’nin üstünün kapatılması ile Sümer Mahallesi’nden başlayarak D-100’e kadar olan bölümde yeni bir Kuzey-Güney aksı oluşturularak ulaşımının rahatlatılması, yine bu yeni yol üzerinde yürüyüş ve bisiklet yolları ile görsel bir güzellik katılması planlanmaktadır.

VİZYON KENT PROJESİ

Bu projemiz ile Sanayi ve Adliye’nin olduğu alanda vizyonumuzu göstermeyi amaçlıyoruz. Bu projemiz hem örnek olacak hem de ileride sanayi sitesi taşınırsa, bu alan ile ilgili yol gösterici olacak. Şehrimizin geri kalmış Çıkınlar, Aşağısoku ve Kuruçay Mahallelerimiz de bu proje ile canlandırılacak.

BOLU HALKI KAYAK ÖĞRENECEK

Köroğlu Dağlarında bulunan Türkiye’nin sayılı ve ilk kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya, her kış mevsiminde kayak severlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ancak yapılan bir araştırmaya göre, Boluluların yüzde 95’i Kartalkaya’yı hayatında hiç görmemiş, yüzde 99’u ise kayak sporunu bilmemekte. Oluşturacağımız ‘Kayak Merkezi’ ile ilk olarak yoksul aile çocuklarına eğitim vermeye başlayıp, ardından da kentimizdeki tüm öğrencilere ücretsiz bir şekilde bu sporu aşılayacağız. Kondisyon, koordinasyon, çabukluk, kuvvet ve dayanıklılığa dayanan bu spor sayesinde geleceğin kayakçılarını biz yetiştirmiş olacağız.

GÖLKÖY SU SPORLARININ MERKEZİ OLACAK

Şehrimizin önemli mesire yerlerinden olan Gölköy’ün Abant ve Gölcük gibi marka değerini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Şehrimizin hali hazırda su ihtiyacını karşılayan Gölköy, Karadere sularının şehrimize kazandırılmasından sonra su sporlarının yapılabileceği önemli bir merkez haline gelecektir.

ŞEHİR REHABİLİTASYON EKİPLERİ KURULACAK

Şehrimizde yaşanan yol, kaldırım, temizlik, trafik, park gibi sorunları anında giderebilmek için Şehir Rehabilitasyon Ekipleri kuracağız. Vatandaşlarımızın hayatını zorlaştıran problemleri, oluşturacağımız Şehir Rehabilitasyon Merkezi ile en hızlı şekilde çözüme kavuşturacağız.

HALKIMIZ KONAKLARA LAYIK

‘Halkımız Konaklara Layık’ sloganıyla yola çıktığımız projemiz kapsamında her mahalleye bir konak planlıyoruz. Bu konaklarımızda ücretsiz kurslar, çocuk oyun merkezleri, nişan, düğün, iftar gibi organizasyonların yapılacağı bir salon, öğrencilerimiz için etüt merkezleri, aile hekimliği, kısacası içerisinde halkımızın birçok ihtiyacını karşılayacak birimlerin yer aldığı mahalle konaklarımızı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız.

SSTADİON KALINTILARI VE HİSAR TEPESİ TURİZME KAZANDIRILACAK

Birkaç yıl önce yapılan hafriyat sonucunda Hisar Tepesi’nin güney cephesinde Stadion Kalıntıları tespit edilmiş ve bölge birinci derecede sit alanı olarak koruma alanı altına alınmıştır. Şehrin merkezindeki bu alan adeta mezbelelik bir haldedir. Mevcut basamak kalıntıları ve Hisar Tepesi çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları ile güzelleştirilecek. Tarihi Bolu Adası’nın hayata geçirilmesi ile turizme kazandırılacak.

ÇOCUK MECLİSİ KURACAĞIZ

Bolu Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösterecek olan çocuk meclisimizi oluşturacağız. Burada amacımız çocuklarımızı geleceğe hazırlamak ve yönetim aşamasında onlara da söz hakkı tanımak olacaktır.

BOLU BELEDİYESİ İSTİHDAM MERKEZİ

Tüm hemşerilerimizin evine ekmek götürebileceği bir işinin olmasını sağlamak da önceliğimizdir. Başta işsiz kardeşlerimize iş sağlamak, sonra da gençlerimize kariyer planlaması yaparken yardım etmek, projeler üreterek meslek sahibi olmalarına katkı sağlamak üzere bu sosyal projeyi hayata geçireceğiz. Bu anlamda Bolu Belediyesi olarak İşkur’la özel istihdam büroları, eğitim ve danışmanlık firmalarıyla ilgili vakıf ve derneklerle en önemlisi de Bolu’da faaliyet gösteren işverenlerimizle el ele vereceğiz.

ESNAF İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURACAĞIZ

Biz esnafımızın istişare edebileceği, onlarla birebir ilişki kurabilecek ve esnafımıza yol gösterecek kısacası esnafımıza her konuda yardımcı olabilecek Esnaf İşleri Müdürlüğü’müzü esnaflarımızın hizmetine açacağız. Böylelikle Bolu’muzda faaliyet gösteren 7binin üzerindeki esnafımızın hayatını kolaylaştıracağız.

BOLU KARIN KEYFİNİ ÇIKARTACAK

Avrupa standartlarında modern karla mücadele araçlarını Bolu Belediyesi bünyesine katarak karla mücadeleyi daha etkin hale getireceğiz ve Bolu karın keyfini çıkartacak.

MİNİ MİNİ BİRLER KAMPANYASI

Eğitime katkıda bulunmak belediyemizin en önemli önceliklerinden birisi olacak. Çünkü eğitimi önemsiyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi ve kaliteli eğitimi almaları için adeta belediye olarak seferber olacağız. Bu bağlamda sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak okul çantası ve kırtasiye malzemeleri bizden kampanyasıyla ilimizdeki okullarda birinci sınıfa başlayacak bütün öğrencilerimizin çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayarak ailelerinin ekonomik yükünü bir nebze de olsa hafifleteceğiz.

ADLİ YARDIM HİZMETİ VERECEĞİZ

Bolu Barosu ile anlaşarak hemşerilerimizin hukuki sorunlarının halli için mahalle konaklarımızda haftanın bir günü ücretsiz olarak hukuki danışmanlık hizmeti sağlayacağız.

OTOBAN ÇEVRESİNE İLAVE SANAYİ ALANI

Mevcut organize sanayi bölgesi Kartalkaya yoluna kadar planlanmıştır. Ancak mevcut haliyle organize sanayi bölgesinin gelişim alanı kalmamıştır. Bu düşünceden hareketle otoban çevresine tarımsal özelliğini yitirmiş alanlarda otobandan da görülebilecek şekilde yeni bir organize sanayi bölgesi planlaması yapılacak.

AKILLI DURAKLAR YAYGINLAŞTIRILACAK

Bolu’da sayısı oldukça az olan ve yaygınlaştırılmayan “Akıllı Durak” uygulamalarını teknolojik olarak daha çok geliştirip yaygınlaştırarak, şehrimizin her noktasına ulaştıracağız. Akıllı duraklarımız; bilgilendirme ekranları, akıllı telefon ve engelli araçları şarj istasyonları, karekod ve “otobüsüm nerede” uygulaması gibi birçok teknolojik yeniliği bünyesinde barındıracak, şehrimize yakışır modern hale gelecek. Ayrıca işçi hemşerilerimizin beklediği servis noktalarına da kapalı duraklar inşa edeceğiz.

YENİ İMAR ANLAYIŞI

1-D100 karayolunda terminal ile üniversite sapağı arasında modern kentleşme olacak.

2-Yüksek katlı bina ruhsatı belirlenmiş kurallar dahilinde herkese verilecek.

3-Kanunla belirtilmiş estetik kurul faaliyete geçecek.

4-Mevcut imar planlarında bulunan ada bazındaki kat düzensizlikleri ortadan kaldırılacak.

5-Otopark bedelleri düşürülecek ve kanuna uygun olarak tahsilatı yapılacak.

6-Tarım alanlarında mecbur kalmadıkça 18. Madde uygulanmayacak.

7-Emsal uygulamasına geçilecek. Bu sayede yeni nesil yapılara imkan tanınacak. Yeşil alanlar çoğalacak.

8-Site yapılması özendirilecek. Toplu halde yapılacak sitelere ilave %5 emsal hakkı tanınacak.

SAĞLIK MAHALLESİNE MEZARLIK

Otobanın altında Çömlekçiler Köyü mezarlığı olarak bilinen küçük mezarlığın hemen yanında üzerinden enerji nakil hattı geçen bir yeşil alan bulunmaktadır. Uygulayacağımız 18.madde ile hızlı bir şekilde bu alanı mezarlık alanı olarak düzenleyip Sağlık Mahallemizin hizmetine sunacağız.

TOPLU TAŞIMALARDAKİ SIKINTILARA SON

Bolumuzda toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızın, toplu taşıma ile rahatsızlıkları her geçen gün artmaktadır. Şehir içerisinde bazı saatlerde sefer sayılarını arttıracağız. Bunun dışında şehir içinde bazı yeni ek hatlar oluşturarak vatandaşlarımızın toplu taşımadaki sorunlarını gidereceğiz.

BU APARTMAN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKIYOR

Anayasa mahkemesinin 2008 yılında belediyelerin doğrudan üniversite öğrencilerine burs vermesini engelleyen yasayı yürürlüğe koymasından sonra üniversite öğrencileri belediyeden burs yardımı alamaz duruma geldi. Ancak birçok belediye burs verenle burs alanı buluşturup bu engeli aştı. Bizde şehrimizdeki hayırseverler başta olmak üzere burs vermek isteyen gönüllülere ulaşıp, öğrencilerle buluşturacağız. Ayrıca apartman ve site yöneticileri ile görüşüp ev sahiplerinin gönüllülük esasına dayalı burs vermesini sağlayacağız.

İTFAİYE İSTASYONU ÇIKINLAR MAHALLESİNDEKİ 112 BÖLGESİNE TAŞINACAK

İtfaiye istasyonlarının yangın ve kurtarma olaylarında çok önemli fonksiyonları vardır. Yangın ve kurtarma olaylarında hızlı ve etkili bir müdahale can ve mal kayıplarını en aza indirmektedir. İtfaiye ekiplerinin etkin mücadelesi için en önemli süreç şüphesiz ulaşımdır. Bu bağlamda itfaiye ekiplerimizin daha etkin ve hızlı çalışabilmesi için belediye olarak gerekli bütün desteği vereceğiz ve itfaiye istasyonumuzu en etkin ve ulaşılabilirlik için imar planına işlenmiş olan Çıkınlar Mahallemizdeki 112 Bölgesine daha modern bir şekilde kuracağız.

BELEDİYE ETÜT MERKEZLERİ KURULACAK

Tüm hizmetlerimiz gibi eğitimde de iddialı bir belediye olacağız. Biz hizmetlerimizle şehrimizi imar edeceğiz ama gençlerimizi de ihmal etmeyeceğiz. Maddi olarak zor durumda olan öğrencilerimizin eğitim hayatında da yanında olacağız. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek adına atanamayan öğretmenlerimizden oluşacak eğitim kadrosu ile oluşturacağımız ücretsiz belediye etüt merkezimizi hayata geçireceğiz.

EVDE BAKIM HİZMETLERİ İLE YÜZLER GÜLECEK

Hali hazırda mevcut belediye tarafından yürütülen evde bakım hizmetlerinin kapsamı genişletilerek sürdürülebilirliği sağlanacak. Yaşlı, engelli ve sağlık problemleri olan, evinden çıkmakta sorun yaşayan, vatandaşlarımızın her türlü bakımı oluşturacağımız sağlık destek birimi tarafından profesyonel imkanlar dahilinde sağlanacak.

KANALIN ÜSTÜ KAPATILACAK

Şehrimizin önemli sorunlarından bir tanesi haline gelen Kalıcı Konutlar ve Sağlık Mahallesi’nin ortasından geçen, geçmiş yıllarda yapılmış olan geniş sulama kanalı şehrin ortasında kalmış durumda. Sulama kanalı görsel olarak büyük bir kirlilik ve trafik güvenliği anlamında da büyük tehlike yaratmakta. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda DSİ ile anlaşarak kanalın üstünü kapatıp yeni ve modern bir bulvar oluşturmayı hedefliyoruz.

CAN DOSTLARIMIZA SENDE DESTEK VER

Mevcut belediyenin Bolu’ya kazandırmış olduğu bölgenin en donanımlı hayvan hastanesine ek olarak hayvanları barındırma ve doğal yaşam parkı açacağız. Ekipler tarafından merkeze getirilen sokak hayvanları için doğal yaşam parkı oluşturup veterinerler tarafından bakımları yapılan köpeklerin serbest şekilde doğada gezmeleri sağlanacak.

ÜCRETSİZ Wİ-Fİ VE ŞARJ İSTASYONLARI

Şehir meydanları ve parklarımıza herkesin kolayca erişebileceği ücretsiz internet ve telefonlarını şarj edebilecekleri “Şarj İstasyonları” kuracağız.

ÇOCUKLARIMIZI SİNEMA VE TİYATRO İLE BULUŞTURUYORUZ

Bolu’da binlerce ihtiyaç sahibi ailenin çocuğu sinema ve tiyatro görmeden çocukluk dönemini tamamlıyor. Bu tanımlamaya uyan çocuklarımıza ayda bir kez ücretsiz sinema ve tiyatro hizmeti sunmayı görev olarak kabul ediyoruz.