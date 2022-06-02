Tanju Özcan protesto edildi

Haber: Uğur Balaban

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisi Mayıs ayı 2.toplantısında AK Partili bir kadın belediye meclis üyesine "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" demişti. 16 Mayıs’ta gerçekleşen olay sonrasında, AK Parti İl Teşkilatı bu olayı protesto etmek üzere protesto yürüyüşü tertipledi. Kalabalık partili grup Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı protesto etti. Bolu AK Parti İl Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Fikret Çıracı, yürüyüşün 1 Haziran’da yapmalarının sebebini Başkan Tanju Özcan’dan özür beklediklerini ve Başkan Özcan tarafından herhangi bir özür gelmediği için bu protestoyu yaptıklarını açıkladı.

“DAHA ÖNCE OLDUĞU GİBİ, KÜÇÜK HARFLERLE ÖZÜR DİLEYECEKTİR”

Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner, “Valla Belediye Başkanından ne gibi bir tutum bekliyoruz bilemiyorum. Her zamanki gibi o konuyu manipüle etmeye çalışacaktır. Bununla alakalı belki bilemem. Özür dilemesini bekliyoruz. Ama burada bugün toplanan kalabalığın, benim öznemde sorumlu olduğum AK Parti ailesinin mensupları olmadığını, bu edepsizliğe hiç kimsenin sessiz kalmamasının bir tezahürü olarak nitelendiriyorum. STK’ların temsilcilerinin beni arayarak, bu organizasyona destek vermek istemeleri bunun ayan beyan göstergesidir. Ve edepsizliğe, ahlaksızlığa sessiz kalmayan tüm Bolu halkına ve hemşerilerimize de teşekkür ediyorum.”

Parti ve kadınlar adına Bolu AK Parti İl Tanıtım ve Medya Başkanı Ayşe Atılgan, Belediye Meydanı’nda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“SENİN DE BİR EŞİN, SENİN DE BİR ANNEN YOK MUDUR?”

“Kadın sevgidir, Kadın gönüldür, Kadın şefkattir, Kadın anadır, Kadın hayattır, Kadın yârendir, Yan yana yürünendir, güvendir, Neşedir, Şefkatine sarıldığındır. Kadın ile yan yana gelmeyecek tek kelime şiddettir. Değerli Basın mensubu arkadaşlar değerli katılımcılar;

Ahlak yoksa bir insanda, isminin yanındaki tüm rütbeler de anlamını yitirir. Hepinizin bildiği üzere, Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, kadın bir Belediye Meclis üyesine gayri ahlaki söylemleri ve sonrasında “iffetimi muhafaza ettim “ şeklinde ki alaycı yorumları, seviyenin geldiği noktayı göstermiştir. Ne yazık ki, Bolumuzun imar ve esenliğinden mesul olan Belediye Başkanı bu mesuliyetinin tam aksine, Bolumuzu utanç abidesi haline getirmeye hız kesmeden devam etmektedir. Evet, biz Belediye Başkanından utanıyoruz. Kimseye faydası olmayan, seviyesiz ve ahlak dışı söylem ve davranışlarını, alışkanlık haline getiren bu şahsa, haddini bil artık yeter diyoruz. Ve sormadan edemiyoruz. Senin de bir eşin, senin de bir annen yok mudur? Onlardan da mı utanmazsın?”

“SENİ UTANMAYA VE ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ”

“Daha dün, Tüp bebek için yardım isteyen bir kadına yaptığı ahlaksızlık ise hala sıcaklığını korumaktadır. Kadınları aşağılamak, ötekileştirmek, cinsel söylemlere malzeme yapmak hangi psikolojinin ürünüdür. Bu kaçıncı skandaldır. Şiddet sadece fiziksel değildir. Şiddet; sözeldir de. Kadını cinsel söylemlere malzeme yapmak da şiddettir. Bizler bu şiddete karşı çıkıyor ve yeter diyoruz. Şiddetin her türlüsünü reddediyoruz. Hiç birini unutmuyoruz ve seni utanmaya ve özür dilemeye davet ediyoruz.”

“TÜM HEMŞERİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

“Bir kez de buradan Devletimize, Hukuk ve Tıp yetkililerimize sesleniyoruz. Bu şahsın, geleceğimiz olan kadınlarımızı, akıl ve nesil güvenliğimizi alenen tehdit etmesine daha ne kadar izin vereceksiniz. Şiddetin siyaseti yoktur. Ahlakın da siyaseti yoktur. Ahlaksızlık şiddetine Yeter diyen tüm duyarlı halkımızı bu ayıbı kınamaya davet ediyoruz. Bu gün burada şeref,namus meselesi olarak duyarlılık gösteren , oluşan HALK HAREKETİ ne sessiz kalmayıp bizzat burada olan güzel şehrimizin isminin artık bu tarz taciz ve faşizan söylemlerle anılmasına müsaade etmeyen tüm sivil toplum kuruluşlarına ve temsilcilerine bizimle beraber destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Gezdim Halep ile Şam’ı eyledim İlmi talep, Meğer ilim bir hiç imiş illa edep illa edep illa edep.”