Tanju Özcan Şehit düşen Uzman Çavuş Serhat Bal’ın cenazesinde

Haber: Ceylan Beykoz

Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyünde ikamet eden uzman çavuş Serhat Bal, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü üyeleri ile girdiği çatışma sonrasında şehit düştü. Acılı haber ise ailesine Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş ve ilgili kurum müdürleri tarafından ulaştırıldı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katılarak şehidin ailesine taziye dileklerinde bulundu.

Şehidin naaşı, cenaze namazının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından cenaze nakil aracına taşındı.

Askeri tören ve cenaze marşı eşliğinde ilçe merkezinden geçirilen şehidin naaşının önünde fotoğrafını kız kardeşi Nisanur Bal (20) taşıdı. Bal'ın naaşı, törenin ardından babaevinin bulunduğu Bakacak köyüne getirilerek köy mezarlığında toprağa verildi.

Özcan cenaze namazı sonrasında yaptığı paylaşımda, “tarifsiz bir acı. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda şehit olan 29 yaşındaki piyade Uzman Çavuş Serhat Bal kardeşimiz için Düzce Gölyaka ilçemizde son görevimizi yerine getirdik. Allah ailesine sabırlar versin” ifadelerini kullandı.