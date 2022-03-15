Tanju Özcan ‘Türkiye’nin En Başarılıları’ listesinde



Haber: S. Özge Yücel

Göreve geldiği günden bu güne birçok anket ve araştırma firması tarafından ‘Türkiye’nin En Başarılı Belediye Başkanları’ arasında yer alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son olarak ORC firması tarafından yapılan ‘Son 3 Yılın En Başarılı Belediye Başkanı’ anketinde 3. olarak bir başarıya daha imza attı.

Milliyetçi Hareket Partili Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’in %59.6 başarı oranıyla 1. Seçildiği ankette, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise %57.4 başarı oranı elde ederek 3. Seçildi. Anket sonuçlarına göre ilk 5 belediye başkanı içerisinde CHP’den sadece Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın olması da dikkatlerden kaçmadı.