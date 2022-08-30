Tanju Özcan ve Arzu Aydın yine köşe kapmaca oynadı

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, “Ben Erdoğan’ın o saraydan ayrıldığını göreyim, ertesi gün ölsem de gam yemem. Sandıkta yenildiğini görmek istiyorum” açıklamasına karşı AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın’da cevap olarak Başkan Özcan’a yönelik; “Bre çapsız, bre densiz, bre hadsiz, sen kim reisi ağlatmak kim?” diyerek açıklamada bulunmuştu.

YAN YANA GELMEMEYE ÇALIŞTILAR

Başkan Tanju Özcan ve Milletvekili Arzu Aydın,bu güne kadar törenlerde, açılışlarda veya etkinliklerde bir araya gelmemek için yoğun çaba harcarken, bunun bir örneğini de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenindeyaşandı.

KARŞILAŞMAMAK İÇİN YER DEĞİŞTİRDİ

Törene Başkan Özcan’dan önce AK Parti Milletvekili Arzu Aydın gelerek protokoldeki yerini aldı. Ne var ki Başkan Özcan’ın geldiğini gören vekil Aydın, hemen protokol yerinden ayrılarak, Özcan’la tokalaşmamak için tören alanındaki çocukların yanına gitti.

Başkan Özcan ise, AK Parti, MHP ve İYİ Parti yöneticileri ve Bolu Valisi Erkan Kılıç ile tokalaşarak bayramlarını kutladı.

BAŞKAN, ARZU AYDINI SÜREKLİ KONTROL ETTİ

Başkan Özcan, zaman zaman arkasına dönerek, Arzu Aydın’ının yerinde olup olmadığını kontrol etti. Başkan Özcan’a sorulan; “Başkanım vekil Aydın’la yine köşe kapmaca mı oynuyorsunuz?” sorusu ise cevapsız kaldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İstanbul Milletvekili’nin Gölcük’e geldiği haberi üzerine törenden erken ayrılarak Gölcük’e hareket etti.

Başkan Özcan ile AK Parti Milletvekili Arzu Aydın’ın, birbirlerinden kaçışları ise objektifimizden kaçmadı.