Tanju Özcan verdiği sözü tuttu

Haber: Uğur Balaban

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Spor Toto 1. Lig’in 33. Haftasında Boluspor’un Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi galibiyet halinde kişi başı 10 bin TL prim vereceğini söylemişti.

Öte yandan Boluspor sevgisi ön planda olan Başkan Özcan, Gölcük Milli Parkının gelirlerini Boluspor’a vermişti. Hiçbir desteği Boluspor’dan esirgemeyen Tanju Özcan, kalan son 4 maçta da futbolculardan aynı performansı beklediğini ifade etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Karaçayır’daki kulüp tesislerine gelerek kırmızı-beyazlı takımın Eyüpspor maçı öncesi son antrenmanını ziyaret etmişti. Kulüp Başkanı Abdullah Abat, teknik ekip ve futbolcularla görüşen Özcan, hayati bir maça çıkacak olan futbolculara güven ve desteğini ileterek, prim müjdesi vermişti.

KENDİ BÜTÇESİNDEN PRİM SÖZÜ

“Deplasmanda oynanacak Eyüpspor maçının önemine değinen Özcan, oyunculara İstanbul’dan 3 puanla dönmeleri halinde kendi cebinden galibiyet primi dağıtacağını söyleyerek, “On binlerce Boluspor taraftarının duası sizle olacak. Ne gerekiyorsa yapın, tüm eforunuzu sarf edin Türkiye’nin köklü kulüplerinden Boluspor’un ligde kalmasını sağlayın. Siz bunu sağlarsanız da gerek başkanımız ve yönetimimiz, gerekse bizler bu emeğinizi karşılıksız bırakmayız. Eyüpspor ile oynayacaksınız. Kulübümüz bir prim açıkladı veya açıklayacak. Ama yönetimin açıkladığı prim dışında bende kendi cebimden, kendi bütçemden 10 bin lira galibiyet primi sözü veriyorum” demişti. Bu sözlerin ardından Başkan Özcan karşılaşmadan dört gün sonra sözünü tutarak futbolculara vaat ettiği primi Boluspor hesabına yatırdı.