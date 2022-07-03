Tanju Özcan, yaşadığı tedbir süreciyle ilgili duygularını paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde, CHP'nin MYK toplantısı sonrası aldığı kararla Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcanpartiden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Yaşananların ardından duygularını Bolu Belediyesi Temmuz ayı 1. Meclis Toplantısı’nda dile getiren Özcan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Tutuklu yargılanmak gibi.Yani kötü bir duygu.Mesela bugün Tekke'de bir şeyle karşılaştım. AK Parti il başkanıyla bizim Rasim Bey bir konuda tartışıyor. Muhtarlar falan da masada. Bir dakika dedim. Ya beyler ne yapıyorsunuz siz? Hani biri AK Partili biri CHP'li. Niye bu şekilde tartışıyorsunuz? Millet kavgadan bıkmış zaten. Millet size kavga edesiniz diye oy veriyor?Ben şu an tedbirli olduğum için, bir parti bağım olmadığı için rahat konuşuyorum. Şu anda haklarımı kullanamıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi hariç tüm siyasi partilere gidip çay içebilirim. Ama orada kararlara karışamam. Oy kullanamam. Tedbir bu işte. Sahaya inip Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verin diyemem.Yasak.”

AFFEDİLMEK NE DEMEK?

Mecliste bir üyenin ‘affedilirsiniz’ söylemine cevap veren Özcan, “affedilmek ne demek ya? Ben savunmamı yaparım. Kararlarını verirler” ifadelerini kullandı.

CHP’DEN ATILIRSAM NEREYE GİDECEĞİM?

MHP’li meclis üyesine gayri ihtiyari göz kırpan Özcan, “öyle göz kırptım ama hani MHP'ye göz kırptı gibi yayınlamayın. Espri yaptım. Gitmem.CHP'den atılırsam nereye gideceğim? Gitmeyeceğim bir yere” dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2022, 14:05