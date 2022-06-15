Tanju Özcan’a destek yağdı!

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan disipline sevkinin ardından ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Başkan Özcan açıklamasında, “Tanju Özcan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk Milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi’nin üvey değil, ÖZ EVLADIYIM.” İfadelerine yer verdi.

Bu açıklamaların ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Özcan’ın açıklama paylaşımına kısa süre içerisinde 30 binin üzerinde beğeni, 3 bin 500’ün üzerinde olumlu yorum geldi.

İşte o yorumlardan bazıları;

“Tanju Özcan Bolu'nun Sefiridir, Biat Edin !”, “Helal olsun. CHP'ye oy vermeyeceğim. CHP büyük hata yaptı.”, “Oyumu Zafer Partisine vereceğim. CHP artık çizgiden çıkmıştır. Bu adam ne yaptı? Bu adamın hangi sözü yanlıştı? Kaldı ki Sayın Özcan mülteciler konusunda ilk konuşan yetkiliydi. CHP kendini bitirdi.”, “BOLU BEYİNE SELAM OLSUN”, “Herkes yanlış konuşabilir ya da eleştirilebilir fakat bu işin arkasında başka bir şey olduğunu düşünmemek elde değil. Tanju Özcan in sonuna kadar arkasındayız. CHP yi birkaç kadronun ele geçirmesine de izin asla vermeyeceğiz. Bu da böyle bilinsin.”