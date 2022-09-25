Tanju Özcan’a hakaret etmişti

Kendisini Afgan bir gazeteci olarak tanıtan Sunatullah Saadat, geçtiğimiz yıl çektiği video ile gündeme oturmuştu. Afgan şahıs, paylaştığı videoda mülteciler konusunda açıklamaları nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a seslenip, Türklere ve kadınlara yönelik hakaretlerde bulunmuştu. Saadat “Beyefendi sen şimdi bize diyorsun ki, 'geride kalan, eğitimsiz'... Kendi ülkenizde gençler hangi alanda? Gece gündüze kadar, gündüz akşama kadar kendi göğsünü göstererek para kazanan sizlerin gençleriniz değil mi? 5 kuruş için, 5 lira için, 10 lira için hangi işleri yapmıyorlar? Sen bir başkan olarak başvur, Google'a yaz ne çıkıyor? Çıplak karılar çıkıyor. Çıplak gençler çıkıyor. Bizim ülkemizi savaş bozmuşsa sizin ülkeniz kültürle bozulmuş. Bin tane cami var Türkiye'de, namaz kılan var mı? Gençleriniz 20'den aşağı kelimelerini biliyor mu?” ifadelerini kullanmıştı.

Afgan şahıs, sosyal medyada kullanıcılardan büyük tepkilere maruz kalınca özür dilemişti. Görüntüler üzerine ifadesi alınmak istenen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Afganistanlı serbest gazetecinin soruşturması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 9 Ağustos 2021'de sosyal medya paylaşımlarında “Afgan sosyal medya kullanıcısı Türk milletine hakaret etti” şeklindeki haber ve paylaşımlarla yer alan video içeriğine ilişkin YouTube videosu bulunduğu kaydedilerek, şüpheli hakkında resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bazı vatandaşlar tarafından CİMER'e yapılan ihbarlar sonucu Kırşehir ve Antalya'da açılan soruşturmaların birleştirildiği kaydedildi. Sunattullah Saadat hakkında, “Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından toplam 2 yıl 3 aydan 6 yıla kadar hapis talep edildi.

Öte yandan, şüpheli hakkındaki “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, TBMM'yi, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçundan açılan soruşturma ise devam ediyor.