Tanju Özcan’a tepkiler çığ gibi büyüyor



Haber: Erdal Tanrıverdi

AK Parti Merkez binasında düzenlenen toplantıda bir açıklama yapan Merkez İlçe Başkanı Kazım Konuk şunları söyledi; “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, göreve geldiği Mart 2019 tarihinden bu yana Bolu Belediye Meclisi’ni kişisel şovlarına, gündeme gelme çabalarına ve faşist uygulamalarına alet ediyor. Cumhuriyetin temellerini atan ve aynı zamanda Özcan’ın mensubu olduğu partisinin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadeleyi verirken sayın belediye başkanının ayrıştırmaya çalıştığı insanlarla omuz omuza bir mücadele vermiştir. Çanakkale’deki şehitlikte yatanların kimlikleri bunu ispat etmeye yeterlidir” dedi.

BOLUNUN YÜZÜNÜ KIZARTTI

Yarın bu ayrıştırma politikasının hesabını gerek hukuk gerekse de halkımızın vicdanlarında açtığı yaralar anlamında vermek durumunda kalacaktır.

Adeta cennetten bir köşe olan Bolumuz; gün geçmiyor ki insanlık dışı, ırkçı ve hukuk dışı uygulamaların yaşandığı bir kent olarak ülke gündemine gelmesin. Bunun son örneğini de dün yapılan Bolu Belediye Meclis Toplantısı’nda şahit olduk. Tanju Özcan, yine Bolu’muzun ve halkımızın yüzünü kızarttı.

Ben uzun süre Bolu Belediye Meclis üyeliği görevinde bulundum. Bizim dönemimizde Bolu Belediye Meclisi; Bolu’ya hizmet üretmek, kente fayda sağlamak, yatırımların önünü açmak, proje üretmek ve uygulamak, halkımızın daha rahat ve huzurlu yaşamasını sağlamak kısacası Bolu’ya değer katmak için çalışıyordu. Ama şuan Tanju Özcan ile birlikte gelinen noktada; hizmetten, projelerden, yatırımlardan başka ne varsa Bolu Belediye Meclisi’nde konuşuluyor. Bir gün ulusal meseleler, bir gün uluslararası konular bir gün Bolu ile hiç ilgisi olmayan olaylar, kişisel şovlar, belaltı muhabbetler, ciddiyetsiz tavırlar Bolu Belediye Meclisi’nde gündem oluyor.

BOLUNUN İSMİNİ KİRLETMEYİN

Buradan hatırlatmak isterim ki Bolu Belediye Başkanlığı ve Bolu Belediye Meclisi hizmet üretme makamıdır. Bolu halkı sizden hizmet beklemektedir. Bolu’nun 5 yılını heba ediyorsunuz. Bolu’nun onca sorunu varken gereksiz konularla gündemi meşgul etmeyin. Bolu halkının yüzünü daha fazla kızartmayın. Köroğlu’yla, İzzet Baysal’ıyla, Akşemseddin’iyle, Abant’ıyla, Gölcük’üyle, Yedigölleri’yle, Mengen Aşçıları’yla tanınan Bolu’nun ismini kirletmeyin.Sonuç olarak, Tanju Özcan’ı, Bolu’nun problemlerine yoğunlaşmaya, ciddiyete, insanlığa ve makamın ağırlığını korumaya davet ediyorum.

BİR BARDAK SUDA FIRTINA KOPARMAYA ÇALIŞIYOR

AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Uğur Akbay’da yaptığı açıklamada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yönelik; “Hukukçu kimliğiyle hukuk tanımazlıkta sınır tanımayan Bolu Belediye Başkanı, bildiğiniz üzere; yabancı uyruklu kişiler için 100 bin lira nikah ücreti ve yine

yabancı uyruklu kişiler için suyun metreküpünü 2,5 ve 4,5 dolar olarak belirleyen kararını meclise dayatmış ve meclisten geçirmiştir.Yaklaşık 4 aydır bir bardak suda fırtına kopartılmaya çalışılmakta.Su, Allah’ın bize sunduğu en güzel nimetler arasındadır.Yüce Allah; Kur’an-ı Kerim Bakara Suresi 60. Ayetinde,‘’Allah’ın rızkından yiyin, için yeryüzünde fitne, fesat çıkarmayın,, der. Bugün bu sözlerin bir kez daha iyi hatırlanması ve Belediye Başkanının da feyz almasını ümit ediyoruz”

HUKUKSUZLUK YAPTIĞI AŞİKARDIR

Çok net söyleyelim, bu kararı alan, alınma sürecine katkıda bulunan kişilerin tamamı Bolu tarihine bir utanç olarak kaydedilmiştir.Aslında konu sadece yabancıların su ve nikah meselesi ötesinde olup Bolu Belediye Bütçesindeki rakamların nedenli değiştiği ile de ilgilidir.Bütçe kalemlerinin çoğunun nerdeyse iki kat arttığı ama ne yazık ki bu artışların yatırıma yansımayacağı görülmektedir. Gelir Tarife cetvelindeki bazı kalemlerde misli ile artışlar görülürken dikkate alınmayan birçok kalemdeki fiyatların düz ara böl ikiye mantığıyla hesaplanıp hareket edildiği görülmektedir. Mecliste bu konularda açıklama yapma hakkımız olmasına rağmen fırsat vermeyerek süre kısıtlamasına giden Başkanın burada da hukuksuzluk yaptığı aşikardır.

ŞOV VE ŞIMARIKLAKTA SINIR TANIMIYOR

Şov ve şımarıklıkta sınır tanımayan Belediye Başkanı bilmelidir ki gittiği yol, yol değildir.İcraat makamının imkanları ile kendini kaybettiği kesin olan bu şahsın, insanlığını da kaybettiği ortadadır.Meselenin az sayıdaki ( 181 kişi ) yabancı uyruklu kişiden elde edilecek Belediye geliri olmadığını, bu şovların, devasa arazi satışları ve artık mahalle aralarına kadar taşan bir kısım hukuk dışı uygulama ve tavırlarını gizlemek için bir perde olarak kullandığını gayet iyi biliyoruz.

BOLU VE BOLU BELEDİYESİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR

Buradan, haddini bilmez bu kişinin peşine takılıp, sorgulamadan, her şeye onay veren arkadaşlarımıza sesleniyoruz.Bu şahsın gerçek yüzünü, en yakınında olan 3 Belediye Meclis üyesi yol yakınken görmüş ve istifa ederek bu şahsın günahlarına ortak olmak istememişlerdir.Yine yapılan oylamada en azından ÇEKİMSER oy kullanan iki CHP’li meclis üyesini vicdanları ile hareket ettikleri için tebrik ediyorum.Başlattığımız ve sonuna kadar sürdüreceğimiz yargı sürecinin sonunda bu şahısla aynı fiillerin içinde olduğunuzu idrak etmeniz sizin için sadece bir pişmanlık olacaktır. Ne şahsen ne de Başkan sıfatıyla kendisinden başka kimseye faydası olmayan bu şahsın, kirini örtmek için kurduğu bu basit oyuna alet olmayınız, sizi bir kez daha haktan ve adaletten yana olmaya davet ediyoruz.Hiç kimsenin endişesi olmasın, ne Bolu ne de Bolu Belediyesi sahipsiz değildir.