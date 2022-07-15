Tanju Özcan’dan ABD çıkışı

Haber: S. Özge Yücel

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 6. yıl dönümünde sert çıkış yaparak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Darbe girişiminin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından planlandığını belirten Özcan, “15 Temmuz hain darbe girişiminin planlayıcısı ABD’dir. FETÖ ise planı hayata geçirmekle görevli bir taşeron örgüt. Peki buna niye Hükümet söyleyemiyor. Niye bir cesur Savcı çıkıp ABD yetkilileri hakkında soruşturma başlatamıyor? Daha çok soru var da… Cevap veren yok!” sorusunu sordu.