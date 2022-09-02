Tanju Özcan’dan, Akşener açıklaması

Haber: Okay Özcan

31 Ağustos’ta şahsi sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret ettiğini paylaşan Tanju Özcan, dün yapılan Belediye Meclisi’nde ziyaretini açıkladı. Yaptığı açıklamada, “Dün Meral Akşener’in yanına gittim. Meral Akşener ittifak ortağımız. Benim de eskiden beri çalıştığım çok sevdiğim bir insan. İYİ Parti İl Başkanı’na bilgi vererek gittim. Kendi Genel Başkan Yardımcıma da bilgi vererek gittim. Bir açılış için de kendisini Bolu’ya davet ettim. Sonra da Mansur Bey’in yanına gittim. Belediyecilik üzerine konuştuk dertleştik geri döndüm. Vay efendim şuraya mı geçecek buraya mı geçecek? Geçmeyeceğim bir yere. Atılsam da geçmeyeceğim. Uğur bey geçen konuşmasında ‘22 Ağustosu bekleyelim bakalım. Parti seninle ilgili karar versin’ demişti. Vermiyor da! Ben bir yere gitmeyeceğim” ifadelerini kullandı.