Tanju Özcan’dan Bolu’ya müjde

Haber: N. Halid Altundal

Başkan Özcan, Bolu’nun içinden geçen 13 kilometrelik su kanalının kapatılması için Bakan Yardımcısı Fatih Metin’den destek sözü aldıklarını duyurarak, “Bu konuda yardımını unutmayız. Kendisine de söyledim; proje gerçekleşirse o 13 kilometrelik bulvar Bolu’nun en güzel bulvarlarından biri olacak. Ve ben Belediye Meclisi’ne o bulvarın adının ‘Fatih Metin Bulvarı’ olmasını bizzat önereceğim.” dedi.

Bolu Belediye Meclisi’nin Ocak ayı 2. Oturumunda Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin’i kendisine eşlik eden heyetle birlikte Ankara’da ziyaret ettiğini duyuran Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ziyaretin detayları meclis üyeleri ile paylaştı.

“Gölköy için ortak çalışma yapacağız”

Görüşmede Fatih Metin ile birçok konuyu ele aldıklarını açıklayan Başkan Özcan, Gölköy Barajı’nda yapılacak çalışmalar ile ilgili Bakanlıkla ortak çalışma yapacaklarını belirterek, “Biliyorsunuz Gölköy için DSİ ‘bizde kalsın, biz yapacağız’ demişti. Orayla ilgili ortak bir çalışma yapacağız. Yine peyzajı konusunda biz elimizden geleni yapacağız.” dedi.

“Karadere projesi önümüzdeki yıl tamamlanmış olur”

Karadere projesi ile ilgili de kapsamlı bir görüşme yaptıklarını açıklayan Özcan, “Karadere konusunu da enine boyuna konuştuk. Kendisine anlattım. Karadere ile ilgili ihaleyi gerçekleştirdik, kendisine anlattım. Karadere tünelinin iç kaplamasını yapacağız dedik o da kendileriyle ilgili kısımları anlattı. Zannediyorum bu anlayışla devam edersek önümüzdeki yıl Karadere projesi tamamlanmış olur.” diye konuştu.

“O bulvarın adının Fatih Metin Bulvarı olmasını bizzat önereceğim”

Özcan, şehrin içinden geçen 13 kilometrelik su kanalının üzerinin kapatılması için de Metin’den destek istediğini de açıklayarak, şunları kaydetti:

“Yine ve daha önemlisi, beni daha çok mutlu eden bir konu. Biz şehrimizden geçen 13 kilometrelik su kanalının kapatılmasıyla ilgili bir proje hazırlayıp Devlet Su İşleri’ne müracaat etmiştik. Bu projeyle ilgili de görüştük. Sayın Metin’e bağlı Devlet Su İşleri projemizi onaylarsa kanalı tamamen kapatacağız tüm maliyetini üstlenerek. Üstünü de yeşil bir bant olarak kullanacağız, yani yürüyüş ve bisiklet yolu olarak. Bu konuda Sayın Fatih Metin’den sözümüzü aldık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu önemli bir konu. Bu konuda yardımını unutmayız. Kendisine de söyledim; proje gerçekleşirse o 13 kilometrelik bulvar Bolu’nun en güzel bulvarlarından biri olacak. Ve ben Belediye Meclisi’ne o bulvarın adının ‘Fatih Metin Bulvarı’ olmasını bizzat önereceğim. Çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Zaten böyle de olması gerekiyordu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, meclisimizi de bilgilendirmiş olalım.”