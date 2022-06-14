Tanju Özcan’dan disiplin sevki sonrasında ilk açıklama!

CHP'nin MYK toplantısında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından ilk açıklamayı yaptı. Özcan, “Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım” dedi.

Tanju Özcan’dan disiplin sevki sonrasında ilk açıklama!


Haber: Ceylan Beykoz

Son dönemde yaptığı açıklamaları tepki çeken Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, dün yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan disipline sevkinin ardından ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

“ÖZ EVLADIYIM”

Tanju Özcan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü,bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk Milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi’nin üvey değil, ÖZ EVLADIYIM.”

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