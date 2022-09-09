Tanju Özcan’dan Erdoğan’a Yunanistan desteği

Haber: Süleyman Kurt

Son günlerde Yunanistan ile yaşanan adalar kriziyle ilgili Bolu Belediye Meclisi’nde konuşan Başkan Özcan, Yunanistan’ın işgal ettiği adaların geri alınması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine vereceği her türlü görevi yerine getireceğini belirtti.

BİR GECE ANSIZIN DEĞİL YARIN SABAH ÇIKALIM

Başkan Özcan, kamuflaj giyerek verilecek her göreve hazır olduğunu ifade ettiği sözlerinde

“Cumhurbaşkanımız, 'Yunanlılar bizim adalarımızı işgal ediyor. Bu işgali yok hükmünde sayıyoruz. Bir gece ansızın gelebiliriz' dedi. Bu konu 2004 yılında başladı. 2004 yılından bu yana Yunanlılar bize ait olduğu Lozan’ın orijinal metnine bakınca belli olan tek tek işgal ettiler. O adaları hızlı bir şekilde silahlandırdılar. Burnumuzun dibinde mangal yaptılar. Burada yapılan çevirmenin kokusu anakaramızdan duyuluyor. Bir gece ansızın gelmeye gerek yok, yarın sabah çıkalım gidelim. Ben hazırım. Bu yaşta kamuflaj giyip ne görev verirlerse yaparım. Git cephede çatış, canlı bomba ol Yunan askerlerinin arasında patla, mutfakta patates soy. Hepsine hazırım” ifadelerine yer verdi.

YUNANİSTAN BU CESARETİ NEREDEN BULUYOR

Tanju Özcan, “Yunanistan bu cesareti nereden buluyor. Bu ülkeyi çok mu güçsüz buluyorlar dışarıdan. Ülkeyi yönetenleri mi çok güçsüz görüyorlar. Ben anlamadım. Biz Yunanistan’ı kaç defa yendik. Gidip adalarımızı geri alalım. Ben varım. Bir Türk milliyetçisi olarak başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle yarın adalara çıkalım. Bana da ne görev verilirse buna hazırım. Yaparsa çok mutlu olurum” şeklinde konuştu.