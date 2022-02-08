Tanju Özcan’dan ‘erken seçim’ iddiası

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Özcan saat 12.00’da yapacağı açıklamanın AK Parti iktidarını erken seçime götüreceğini iddia ederek muhalefete de çağrıda bulundu.

“İNŞALLAH MUHALEFET HAYIR DEMEZ!"

Tanju Özcan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu gün saat 12:00 de Türkiye’yi aydınlığa çıkartacak... Ülkenin 20 yılını heba eden bu iktidardan kurtulmamız için erken seçimin kapısını sonuna kadar açacak önerimi kamuoyu ile paylaşacağım... İnşallah muhalefet hayır demez!!!”

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2022, 11:48