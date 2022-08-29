Tanju Özcan’dan ‘göndermeli’ 30 Ağustos kutlama mesajı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde Arapça ve İngilizce afişler asarak ‘Ülkenize dönün’ çağrısı yapmıştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı için ise Tanju Özcan’dan yeni bir hamle geldi. Bolu’nun çeşitli yerlerine asılan ilan panolarında, “100 yıllık şanlı tarihimizi, 10 yıllık sessiz istilaya kurban etmeyiz. Sen merak etme evlatların burada Atam” ifadeleri yer aldı.

Kurtuluş Savaşı’ndan görsellerin de yer aldığı afiş,‘30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100’üncü yılı kutlu olsun’ mesajıyla sergilendi.