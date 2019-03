TANJU ÖZCAN’DAN SERT ÇIKIŞ

8 yıldır sürdürdüğü milletvekilliği döneminde Bolu’yu mecliste her türlü konuda savunan, deri işçilerinin, sanayi esnafının, Boluspor’un, emeklilikte yaşa takılanlar gibi birçok konuda Bolu’nun sesi olan Tanju Özcan, bazı kesimler tarafından başlatılan karalama kampanyasına sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmaların yer aldığı videoyu paylaşan Özcan, çizgisinin her zaman aynı olduğunu, yıllarca kandilden medet umanlardan olmadığını ifade ederek, “Bunu herkes bilsin. Türkiye’de Kürdistan diye bir ülke yok. Türkiye’de tek bir ülke var, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, üniter bir devlet, kurucusu da Mustafa Kemal Atatürk’tür. Halkımız Habur’da teröristlerin törenle karşılandığı görüntüleri değil, terör örgütü liderinin yakalanıp, Türk Bayrağı altında boynunu büküp, elleri kelepçeli şekilde çekilmiş fotoğrafını görmek istiyor. Her zaman çizgimiz aynıydı bizim. Siz PKK ile oturup müzakere ederken, ben bu kürsüden bunu eleştiren bir milletvekiliydim. Siz o zaman analar ağlasın mı derken, biz elinde silah olan teröristlerle sizin aynı masada ne işiniz var, yazıklar olsun size diyenlerdendim. Hala ben bu görüşümün arkasındayım. Benim çizgim hep netti, hep durduğum yerde durdum” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2019, 20:11