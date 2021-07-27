Tanju Özcan’dan yeni açıklama

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yabancı uyruklu vatandaşlara su faturası ve vergide 10 kat zam yapacağını açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Toplumun göçmenlerden rahatsız olduğunu ve Türkiye'ye entegre olamadıklarını belirten Özcan, "Benim askerim orada şehit olacak, sokaktaki Suriyeli de akşama kadar gelene geçene bakacak. Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım" dedi.

Göçmenlerle ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gelen tepkilerin üzerine yaptığı açıklamada, "Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım" dedi.

SU FATURALARINA 10 KAT ZAM YAPILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Özcan, dün belediye binasındaki basın toplantısında, yardımı kesmelerine rağmen yabancı uyrukluların Bolu'dan söylemiş ve yabancı uyrukluların su faturalarına ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını açıklamıştı. Özcan Habertürk yayınına katılarak kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Özcan "Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım" dedi. "ÇALIŞANIM FASLI" Göçmenlerden toplumun rahatsız olduğunu ve göçmenlerin Türkiye'ye entegre olamadıklarını belirten Özcan, "Benim askerim orada şehit olacak, sokaktaki Suriyeli de akşama kadar gelene geçene bakacak" diye konuştu. Tanju Özcan, hukuka aykırı bir işlem yapmayı planlamadığını, yapacaklarının hukuka uygun olacağını söyledi. Kendi yaptırdığı anketlerde bu konuda halkın yüzde 85 desteğini aldığını belirten Özcan, evinde Afgan işçi çalıştırdığı yönündeki iddialara ise "Doğru değil, çalışanım Faslı bir Türkiye vatandaşıydı, 6 ay kadar sigortalı olarak çalıştı, hatta bununla ilgili müfettiş incelemesi de geçirdim" yanıtını verdi.