Tanju Özcan’ı kurban ettiler

M1 Mart Yerel seçimlerinde büyük bir başarı göstererek 15 yıllık Alaaddin Yılmaz, yönetimi yıkan ve halkın büyük desteğiyle CHP’den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan’ın için koç kurban edilecek. Kurban edilecek koçun üzerine; “Tanju Özcan” yazarak şehir şehir turu atan kasap, günün konusu oldu. Vatandaşlar; “Tanju Özcan kurban olsun size” esprisini yaptı.

Tanju Özcan’ı kurban ettiler

Haber: Kasım ŞAHİN

Bu gün Cuma namazı sonrası Demokrasi Meydanında düzenlenecek olan devir teslim törenine az bir zaman kala İzzet Baysal Caddesi üzerinde ilginç bir olay yaşandı. Özcan’ın yeni görevine başlaması öncesi dualar eşliğinde kesilecek olan koçun üzerine; “Tanju Özcan” yazıp gezdiren kasap, Bolulu vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yaklaşık 120 kilogram ağırlığındaki kurbanlık koçu gören vatandaşlar; “Tanju Özcan kurban olsun size”, “Tanju Özcan’ı kurban ettiler” esprilerini yaptılar. Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak olan Özcan’ın, kurbanlık koçu, Bolu Belediyesine ait olan ve yardıma muhtaç ailelerin yemek yediği İmarethaneye bağışlayacak.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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