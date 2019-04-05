Haber: Kasım ŞAHİN

Bu gün Cuma namazı sonrası Demokrasi Meydanında düzenlenecek olan devir teslim törenine az bir zaman kala İzzet Baysal Caddesi üzerinde ilginç bir olay yaşandı. Özcan’ın yeni görevine başlaması öncesi dualar eşliğinde kesilecek olan koçun üzerine; “Tanju Özcan” yazıp gezdiren kasap, Bolulu vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yaklaşık 120 kilogram ağırlığındaki kurbanlık koçu gören vatandaşlar; “Tanju Özcan kurban olsun size”, “Tanju Özcan’ı kurban ettiler” esprilerini yaptılar. Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak olan Özcan’ın, kurbanlık koçu, Bolu Belediyesine ait olan ve yardıma muhtaç ailelerin yemek yediği İmarethaneye bağışlayacak.