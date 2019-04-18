Tanju Özcan’ın kandil mesajı

Haber: Birol Ertunç

Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu halkının kandilini kutladı. Başkan Özcan mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kandil geceleri, insanımızın gönlünü aydınlatan, toplumumuzun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı çok özel gecelerdir. Berat Kandili’nin ulusumuz için bütün bu duygulara vesile olmasını diliyor, Berat Kandili’nizi kutluyor ve tüm insanlık âlemine huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum.”