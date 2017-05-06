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06 Mayıs 2017 Cumartesi
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    • Tanju safını belirledi

    CHP’de isyan bayrağını açan muhaliflerden Muharrem İnce, zehir zemberek açıklamalar yaptı. İncenin açıklama yaptığı basın toplantısında ilimiz Milletvekili Tanju Özcan, İnce’nin sağ yanında yer aldı.

    06 Mayıs 2017 Cumartesi 18:22
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    Tanju safını belirledi

    Haber; Gönül Olutürk

    CHP'de kendisine bayrak açan ve olağanüstü kurultay isteyen parti içi muhalefetle genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi arasındaki restleşmede ilk önemli sınav Mersin Milletvekili Fikri Sağlar için toplanacak Parti Meclisi'nde verilecek. Yarınki Parti Meclisi'nde Sağlar için yapılacak disipline verilip verilmemesi oylaması aynı zamanda Kılıçdaroğlu için de güven oylaması niteliğini taşıyacak. Referandumun ardından parti içi muhalefetin hareketlendiği ve kurultay kazanının kaynadığı CHP'de, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'seçimli olağanüstü tüzük ve program kurultayını toplaması' çağrısı geldi. Adaylık sinyali veren İnce, dünkü basın toplantısında Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek eleştiriler yöneltti. İnce, 'Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nı eleştirirken, CHP'nin olağanüstü seçimli kurultay istemesi için de 650'ye imza gereklidir dersek, insanları inandıramayız. Türkiye'de demokrasi istiyorsak önce partimizde demokrasi istemeliyiz. İstediği kişiyi, istediği zaman başkan yardımcısı yapıp, ardından görevden alabiliyorsa cumhurbaşkanına dönüp, 'İstediğin kişiyi vali yapıyorsun, sonra görevden alıyorsun' deme hakkı yoktur" diye konuştu.

    Kılıçdaroğlu'nun 'kapı önüne koyarım' sözlerini hatırlatan İnce "Kimseyi kapının önüne koyma lüksümüz yoktur. Kendi PM üyesinin eleştirilerine katlanamayanlar, nasıl büyük uzlaşmayı kuracaklar? Bir lider taşın altına saklanırsa millet dağın arkasına saklanır. 'Ben aday değilim ama adayı belirlerim, orayla, burayla görüşürüm demek ben aday olursam seçim kazanamam benimle seçim kazanılmaz demektir" diye sordu.

     

    İNCE'YE DESTEK VERENLER

    İnce'nin basın toplantısına Burdur Milletvekili Mehmet Göker, İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya, Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu, Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün katıldı.

     

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