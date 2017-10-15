Haber; Gönül Olutürk

Anadolu Otoyolu 2. Viyadükler mevkisi İstanbul istikametinde Faruk Özaltın yönetimindeki 33 E 0340 plakalı tanker ile Yahya Erkul idaresindeki 06 EV 8151 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tanker sürücüsü Özaltın, bulunduğu yerde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarılan Özaltın, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Yaralının sıkıştığı araç enkazı yaralının hastaneye sevk edilmesinin ardından kurtarıcı vinç ile yoldan kaldırılarak trafik akışı normale çevrildi.

