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15 Ekim 2017 Pazar
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    • TANKER İLE KAMYON BİRBİRİNE GİRDİ

    Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı araç içerisinde sıkışınca olay yerine kaza kırım ekibi çağırıldı. Kaza kırım ekibi yaralı sürücüyü yarım saatlik uğraş sonucu kurtarabildi.

    15 Ekim 2017 Pazar 10:26
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    TANKER İLE KAMYON BİRBİRİNE GİRDİ

    Haber; Gönül Olutürk

    Anadolu Otoyolu 2. Viyadükler mevkisi İstanbul istikametinde Faruk Özaltın yönetimindeki 33 E 0340 plakalı tanker ile Yahya Erkul idaresindeki 06 EV 8151 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tanker sürücüsü Özaltın, bulunduğu yerde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarılan Özaltın, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

    Öte yandan, kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Yaralının sıkıştığı araç enkazı yaralının hastaneye sevk edilmesinin ardından kurtarıcı vinç ile yoldan kaldırılarak trafik akışı normale çevrildi.

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