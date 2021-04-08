Tankere arkadan çarptı

Haber: Aysun Beykoz

Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Samet Soylu idaresindeki 60 ABH 206 plakalı otomobil, Dörtdivan gişeleri mevkiinde, önünde seyreden Gökhan Tepe'nin kullandığı 01 ECV 95 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile aracın içinde bulunan Simge ve Birgül Soylu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından ise ulaşım normale döndü.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021, 10:39