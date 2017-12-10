Haber: Semih Baykal

Yeniçağa D-100 karayolunda Ankara istikametine gitmekte olan 18 AV 920 plakalı minibüs, terminal önünde park halinde bulunan 35 TRT 96 plakalı tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs ters döndü. Minibüsün içerisine sıkışan sürücü çevredeki vatandaşların ve 112 acil servis ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarıldı. İsmi henüz öğrenilemeyen minibüs sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada tankerin şans eseri patlamaması olası bir faciayı önledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.