Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada TAPDK(Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu)Satış Belgesi süre uzatımı yapacak işyeri sahiplerinin aşağıdaki belgelerle İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne müracaat etmelerinin gerektiği, aksi takdirde mevcut satış belgeleri geçerliliğini kaybedeceği belirtiliyor.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “İçişleri Bakanlığı ve Tütün Alkol Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu arasında düzenlenen protokol gereği TAPDK işlemleri 2014 yılı itibari ile kurumumuz tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Bu kapsamda 2016 yılında İl merkezinde 495 adet satış belgesi için süre uzatım işlemi yapılmış, 91 işletmeye yeni başvuru üzerine Tapdk Satış Belgesi düzenlenmiştir. Mevcut durumda Bolu’da İl merkezinde 586 ,ilçelerimizde 317 adet olmak üzere toplamda 903 adet aktif TAPDK satış belgesi olan işletmemiz bulunmaktadır.”

1 Yıllık Süre Uzatımı için gerekli belgeler:

1.TAPDK SATIŞ BELGESİ ASLI

2.İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VEYA İZİN BELGESİNİN ASLI

3.ÜCRET DEKONTU(Ziraat Bankasına sicil numarası ile yatırılıyor)