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23 Mayıs 2017 Salı
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    • Tapu Ve Kadastro 170 Yaşında

    Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 170. Yılı nedeniyle il Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada uzun tapu kuyruklarının bittiğine dikkat çekti.

    23 Mayıs 2017 Salı 10:47
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    Tapu Ve Kadastro 170 Yaşında

    Haber: AYSUN BEYKOZ

    Yapılan açıklamada “Müdürlüğümüze işlem başvurusu için Genel Müdürlüğümüz İnternet sitesinden, 181 Alo Tapu hattından yada Müdürlüğümüz içinde bulunan Sıramatik sisteminden faydalanılarak sıra alınması gerekmekte olup; gelen talepler ekseriyetle gün içinde gerçekleştirilmektedir” denildi.

    Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü 170. Yaşını kutluyor. 170. Gurur yılını kutladıklarını ifade eden Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü, “İki asra yakın bir zamandan beri halkımızın mutluluğu için çalışan Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatındaki 20.000 civarındaki personeli, 22 Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü, 970 Tapu Müdürlüğü, 81 Kadastro Müdürlüğü ile ülkemizin tüm il ve ilçelerinde teşkilatlanmak suretiyle, yılda 7 milyonun üzerinde işlem ile yaklaşık 20 milyon vatandaşımıza hizmet sunan yaygın ve köklü bir kurumdur.Her yıl ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 25’i Tapu ve Kadastro hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bunun yanında birçok kamu kurum ve kuruluşu ile özel hukuk tüzel kişiliklerine de  hizmet sunumu yapılmaktadır.170 yıllık tecrübesiyle mülkiyet ve buna ilişkin hakların tesisi ile görevli olan kurumumuz, özellikle son dönemlerde teknolojik altyapısını güçlendirmesi ile sunduğu hizmet kalitesini arttırmıştır” ifadeleri kullanıldı.

    Modern bir binada hizmet vermeye başlayan Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü, “Bolu Tapu Müdürlüğü olarak 2016 yılı Haziran Ayı itibariyle yeni hizmet binasında tüm çalışanları ile birlikte çağın gerektirdiği teknolojik altyapı ile kaliteli ve hızlı bir şekilde mesai mefhumu gözetmeksizin özveri ile hizmet vermeye devam etmektedir.Müdürlüğümüze işlem başvurusu için Genel Müdürlüğümüz İnternet sitesi olan tkgm.gov.tr adresinden, 181 Alo Tapu hattından yada Müdürlüğümüz içinde bulunan Sıramatik sisteminden faydalanılarak sıra alınması gerekmekte olup; gelen talepler ekseriyetle gün içinde gerçekleştirilmektedir. Bu minvalde, kuruluşunun 170. Yıldönümünü kutlayan Tapu ve Kadastro teşkilatımızın gelişimine ve büyümesine katkı sunan tüm çalışanlarımıza ve halkımıza teşekkür ediyoruz” diyerek 170. Yaşını kutladı. 

    Anahtar Kelimeler: Tapu, Ve, Kadastro, Genel, Müdürlüğü’nün

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