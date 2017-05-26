Haber: Kasım ŞAHİN

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere ilimize gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, ilk olarak yeni adliye sarayının çalışmalarını yerinde inceledi ve ardından da Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın büyük desteği ile yapımına başlanan ve Ağustos ayında hizmete girmesi beklenen Ak Parti Bolu İl binasının inşaat çalışmalarını gezip, bilgiler aldı. Başkan Doğanay 5 katlı olan il binasının katlarını tek tek bakan yardımcısına gezdirmesi esnasında da bir müjde verdi. Doğanay, “Ağustos ayında parti binamız hizmete girecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanımız Binali Yıldırım’ı açılışımıza davet edeceğiz. Açılış sırasında partimizin bina tapusunu da Cumhurbaşkanımıza teslim edeceğiz” dedi. Bakan Yardımcısı Yegin’de bu jetsen dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Bakan Yegin, Ak Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından yaptırılan parti binasının büyük şehirlerdeki parti binaları gibi çok özelliklere sahip olduğunu ve çok kullanımlı bulduğunu açıkladı.

BAKAN YEGİN FIRÇA ATTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, yeni adliye binası inşaat çalışmalarını yerinde incelemek için inşaata alanına geldi. Ancak, adliye binasının içi kısmındaki merdivenlerinde hiçbir güvenlik tedbirlerinin alınmadığını görünce adeta çileden çıktı ve sorumlu firma yetkililerine hemen talimat vererek, hemen önlem alınmasını istedi.