Haber: Kasım ŞAHİN

Tapu teslimi ile ilgili bir açıklama yapan MHP İl Başkanı Adem Evcil şunları söyledi;

“Ülkü Ocakları İl Başkanlığımız döneminde kıymetli gönüldaşlarımızın destekleri ile aldığımız yerin tapu işlemlerini bitirerek devrini ÜLKÜ OCAKLARI GENEL MERKEZİMİZİN üzerine yapmış bulunmaktayız. Ülkücülük bizim için ülkü ocaklarında başlar, MHP'de devam eder ve Allahın izni ile musallada sona erer. Hiç bir hizmet yoktur ki bu davayı yer sahibi yapmaktan üstün olsun. Allah davasının yiğit neferlerinin yetiştiği bu kutlu ocak ilelebet var olacaktır. Tapumuzu il ocak başkanımız sayın İsmail Akgül ile beraber Türk Dünyasının bilge liderinin bilgisi dahilinde Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Olcay Kılavuz Beyefendiye takdim ettik. Allah bu kutlu hizmete emeği geçen herkesten razı olsun” dedi.