Gerede Belediyesi’nde görev yapan 25 Belediye İş Sendikası çalışanının imzalanan protokolle sözleşmesi tazelendi. Protokol Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın makamında gerçekleştirilirken, taraflar masada anlaşmaya vardı ve iki tarafta yapılan anlaşmadan memnuniyet duydu.

SÖZLEŞME 2 YIL SÜRECEK

Gerede Belediyesi Başkanlık makamında, Başkan Mustafa Allar ve Belediye İş Bolu Şube Başkanı Sinan Ay tarafından imzalanan sözleşme 2 yıl boyunca devam edecek. Anlaşmaya göre yılın ilk altı aylık sürecinde %4, ikinci 6 aylık sürecinde de %4,5 oranında işçilere zam yapılacak.

ALLAR İŞÇİNİN HAKKINI VERİYOR

Gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesinde herhangi bir anlaşmazlık çıkmazken, her iki tarafın da yapılan anlaşmadan memnuniyet duyması Başkan Allar’ın, çalışanın emeğine ne kadar önem verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Konu ile ilgili duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Allar, “Belediye İş Sendikası Bolu Şubesine bağlı Belediyemizin Kadrolu İşçilerinin 2 yıllık sözleşmesini, Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay ile imzaladık. İşçilerimizin emeklerini korumaya ve gözetmeye devam edeceğiz. 2017-2018 yıllarını kapsayan sözleşmemiz İşçilerimize ve Belediyemize hayırlı olsun” dedi. BMA