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21 Şubat 2017 Salı
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    • "TARAFSIZLIK ADI ALTINDA TARAF OLDULAR"

    Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, birbirinden ünlü siyasetçi, bürokrat ve akademisyen isimlerin katılımıyla, Bolu'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara Anayasa değişikliğinin anlatıldığı ve müzakere edildiği panelin organizasyon teklifini reddeden Kent Konseyi'ne sert eleştirilerde bulundu.

    21 Şubat 2017 Salı 10:03
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    Haber: BMA

    Bolu’da, Anayasa Değişikliği Tanıtım Grubu tarafından Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen "Sistem Değişikliğini Konuşuyoruz" konulu halk buluşmasını Kent Konseyi’nin organize etmemesine eleştirilerde bulunan Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, “Kent Konseyi’nin Anayasa değişikliği gibi önemli bir ülke meselesi karşısında 'tarafsızlık' kararı alıp organizasyondan çekilmesini ve bu yaklaşımıyla aslında tam tersi taraf olmasını şiddetle reddediyorum. Konsey, içinde vatana ihanetin bulunmadığı tüm meselelerde toplumu aydınlatmalı, birbirinden farklı görüşlerin kendilerini ifade edebileceği demokratik platformlar oluşturmalı, ifade özgürlüğünü sağlamalı. ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ görüşündeki tüm herkes için bu sorumluluğunu yerine getirmeli. Konseyin kararını ve kendisini sorgulaması, sorumluların da gereğini yerine getirmesi gerekir” dedi.

    “KONSEY, AYAĞIMIZA GELEN FIRSATI GERİ ÇEVİRDİ”

    Milletvekili Ercoşkun, Anayasa değişikliği konulu panellerin diğer illerde kent konseyleri organizasyonuyla düzenlendiğini vurgulayarak, Bolu'da Kent Konseyi'nin aldığı "tarafsız kalma" kararıyla organizasyon oluşumundan kaçındığını belirtti. Ercoşkun, Kent Konseyi’ne yönelik eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:

    "Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Bengü Güngörmez ile Eski Emniyet Müdürü ve Vali Kemal Çelik gibi birbirinden önemli isimlerin katılımı ile Bolu'da düzenlenen Anayasa değişikliği konulu panel Kent Konseyi'nin mesnetsiz yaklaşımı nedeniyle az kalsın iptal riskiyle karşı karşı kalıyordu. Bugüne dek Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen Anayasa değişikliği panelleri illerin kent konseyleri tarafından organize edildi. O illerdeki sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Anayasa değişikliğinin ne anlama geldiğini alanında uzman siyasetçi, bürokrat ve akademisyen bu isimlerden öğrendi, Anayasa değişikliğini oluşturulan bu demokratik platformda müzakere ve istişare etti.

    “KONSEYİN ÜLKE MESELEMİZİ GÖRMEZDEN GELİŞİ KABUL EDİLEMEZ”

    Temel görev ve misyonlarından biri de 'demokrasinin gelişimine katkıda bulunmak ve demokratik katılımı arttırmak' olan Bolu Kent Konseyi ise, Cumhuriyet tarihimizin önemli bir dönüm noktası olan Anayasa değişikliği referandumunu görmezden gelmiş, güya aldığı tarafsızlık kararıyla aslında taraf olmuştur. Konseyin demokrasiye katkıda bulunmak adına tabiri caizse ayağına dek gelen fırsatı geri çevirmesini üzüntüyle ve şaşkınlıkla karşılıyorum.

    “BU KARAR AKLA ZİYAN BİR YAKLAŞIM”

    Kent Konseyi, siyasi görüşü ne olursa olsun, içinde vatana ihanetin bulunmadığı tüm meselelerde toplumu aydınlatmak zorundadır. 'Evet' görüşündeki sivil platformlarda, 'Hayır' görüşündeki sivil platformlarda konsey aracılığıyla kendini ifade edebilmelidir. Konsey tarafsızlık adı altında ifade özgürlüğünü kısıtlamamalı. Oysaki konsey bu noktada görev ve sorumluluklarını yerine getirmiş olsa, Bolulular her iki görüşü dinler, anlamadıkları noktaları bu platformlarda sorup doğru bilgi sahibi olur. Siyasi görüşü ne olursa olsun, AK Partili, CHP'li ve MHP'li herkesin vereceği kararın bizim başımız üzerinde yeri var. Ama böylesine demokratik bir girişimi Kent Konseyi'nin tarafsızlık adı altında engellemesi akla ziyan bir durum.”

    “KENT KONSEYİ KARARI VE KENDİSİNİ SORGULAMALI”

    Ercoşkun açıklamasının devamında şunları söyledi:

     “Kent Konseyi, herkesin temsil edildiğini düşündüğümüz, vatandaşlarımızın her konuya dair rahatlıkla başvurabileceği ve insanları organize etmesi gereken bir kurumdur. Konseyin tarafsızlık adı altında aslında tam tersi taraf olması asla kabul edilebilir değil. Bu şekilde taraf olunmasını şiddetle reddediyorum. Kent Konseyi'nin bu kararı ve kendisini sorgulaması, sorumluların da gereğini yerine getirmesi gerekir.”

    Anahtar Kelimeler: Ak, Parti, Bolu, Milletvekili, Ali

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