Haber: Semih BAYKAL

TFF 1. Lig 16. Haftasında Boluspor evinde Eskişehirspor’u 3 – 0 mağlup etti. Karşılaşma sonunda maçı değerlendiren kırmızı beyazlıların teknik direktörü Sait Karafırtınalar taraftara seslenerek; “Güzel bir günde güzel bir sonuç aldık. 7 Maçta 5 galibiyet almak etkileyici bence. Bu süreçte iki tane gol yemişiz. Kupa ile beraber 16 gol attık. Az seyirci geliyor. Seyirciler geldiğinde inanın daha iyi şeyler yaşayacağız. İnanın ben izlerken keyif alıyorum, onlarda alacaktır. Bu başarı inşallah devam eder. İstek ve arzularından dolayı oyuncularımı kutluyorum.