Ligin 24. haftasında deplasmanda Altınordu'ya karşı alınan 5-1'lik galibiyetten dolayı teknik heyet ve futbolcuları kutladığını belirten Çarıkçı, "Teknik direktörümüz Sait Karafırtınalar, karşılaşmadan önce maçı kazanacaklarını bana söylemişti. Oynanan futbol, mücadele, hırs bizi çok memnun etti. İlk 6'yı biraz daha sağlama alır gibiyiz. Alınan 3 puan Bolumuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü maçından galip ayrılmaları halinde Boluspor'u güzel günlerin beklediğini vurgulayan Çarıkçı, şunları aktardı:

"Bu maçı kazanmamız gerek. Bunun için taraftarımızın maça gelerek takımlarına destek olması gerek. MKE Ankaragücü maçını kazanarak seri yakalamak istiyoruz. Buna yönetimimiz, teknik heyet ve futbolcularımız inanıyor. İnandığımız şeyi başarmak için taraftar desteğine ihtiyacımız var."