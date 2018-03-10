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10 Mart 2018 Cumartesi
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    • “Taraftarımızı memnun edemedik”

    Lider Çaykur Rizespor’a ligin 27. Haftasında evinde 1-0 mağlup olan Boluspor’da Sait Karafırtınalar maç sonunda düzenlenen basın toplantısında taraftarımızı memnun edemedik diye konuştu.

    10 Mart 2018 Cumartesi 15:23
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    “Taraftarımızı memnun edemedik”
     Haber: Semih Baykal

    Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar şunları ifade etti; “Buraya gelen taraftarlarımızı memnun edemedik. Onlara teşekkür ediyoruz. 90 dakika boyunca bizi desteklediler. İyi futbol izlettik. Pozisyonlarımız da var ama kazanmamız gerekiyordu. İçeride oyuncularımız ile konuştuk. Sadece 1’nci sıra ile fark açıldı. 2’nci sıra duruyor. 7 tane maçımız var. En zor periyotu biz oynadık. Deplasmanda iki tane ağır sahada oynadık. Fizik yorgunluğunun üzerine burada Çaykur Rizespor gibi bir rakiple oynamak kolay değil. Onlar gaziantepspor karşısında rotasyonlu bir kadro ile oynadılar. Ama bahanesi yok. Ona rağmen tek kale oynadık. Konsantre eksikliğinden yediğimiz bir golle mağlup olduk. Bu takım inşallah istenilen yerde ligi bitirecektir.”

    Anahtar Kelimeler: Lider, Çaykur, Rizespor’a, Ligin, 27.

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